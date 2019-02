Robert Kraft officiellement inculpé

Le propriétaire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Robert Kraft, a été inculpé lundi pour avoir sollicité des services sexuels à Jupiter, en Floride.

Le procureur de l’État de la Floride, Dave Aronberg, a confirmé le tout au cours d’une conférence de presse. Kraft fait face à deux chefs d’accusation relativement à ses visites au Orchids of Asia Day Spa, un établissement soupçonné d’être relié à un réseau de trafic humain. Celui-ci a d’ailleurs dû fermer ses portes en février après que les policiers eurent perquisitionné l’endroit, à l’image de neuf autres commerces illicites.

D’après les autorités locales, l’homme d’affaires de 77 ans s’est présenté sur les lieux les 19 et 20 janvier, soit durant le week-end de la finale de l’Association américaine. Toutefois, il était un client régulier de cet établissement offrant les services de prostituées dans un salon de massage, selon les enquêteurs responsables du dossier.

En marge de ces fermetures et saisies, pas moins de 300 mandats d’arrestation ont été émis dans la région d’Orlando. Plusieurs dizaines de millions de dollars ont également été confisqués. La surveillance vidéo a permis aux agents d’appréhender 25 clients, dont Kraft et l’ancien président de Citigroup, John Havens.

Kraft est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an pour chaque chef d’inculpation, ainsi que des heures de travaux communautaires, une amende de 5000 $ et l’obligation de suivre une formation de sensibilisation aux dangers de la prostitution et du trafic humain.

Pour ce qui est de la NFL, elle dit suivre l’évolution du dossier avec attention et des sanctions pourraient être décernées à Kraft en vertu de la politique de la ligue sur le bon comportement.