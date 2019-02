«Romanov pourrait déjà jouer» –Marc Bergevin

NEWARK | Marc Bergevin a voyagé en Russie au cours des derniers jours afin d’épier certains joueurs de la KHL, mais il a aussi profité de ce séjour pour voir trois matchs d’Alexander Romanov, l’un des plus beaux espoirs de l’organisation.

À la fin de sa rencontre avec les journalistes pour résumer sa journée à la date limite des transactions, Bergevin a rapidement parlé de Romanov avec l’auteur de ces lignes.

« Il est clairement en avance dans son développement, a dit le DG du CH. Il pourrait déjà jouer dans la LNH, il a le talent pour ça. Il est le plus jeune joueur de la KHL et il se débrouille très bien avec le CSKA de Moscou. »

Romanov ne débarquera toutefois pas immédiatement à Montréal. Le choix de 2e tour du CH (38e au total) au dernier repêchage restera à Moscou pour encore une autre saison. Il terminera son contrat avec le CSKA à la conclusion de la saison 2019-2020.

En 43 matchs avec le CSKA de Moscou, Romanov a obtenu quatre points (1 but, 3 passes) et il présente un différentiel de +16. Sur la scène internationale, le défenseur de 5 pi 11 po et 185 lb a connu un formidable tournoi avec la Russie au Championnat du monde junior avec huit points (1 but, 7 passes) en huit rencontres.

Il a été élu le meilleur défenseur du tournoi en plus d’obtenir une place au sein de l’équipe d’étoiles.

Un centre droitier de plus

Le CH a procédé à une transaction en cette journée limite dans la LNH. Et ce n’était rien pour écrire à sa mère ou sa grand-mère.

Bergevin a acquis le centre Jordan Weal des Coyotes de l’Arizona contre le centre Michael Chaput, qui se trouvait avec le Rocket de Laval depuis déjà quelques jours.

« C’est de la profondeur et un centre droitier, a justifié Bergevin. Ça donne un outil au coach pour un droitier lors des mises en jeu. »

Le CH compte sur quatre centres gauchers avec Phillip Danault, Max Domi, Jesperi Kotkaniemi et Nate Thompson. Matthew Peca, qui a joué quelques matchs au centre, est également un gaucher.

L’unique option pour Julien était d’utiliser Andrew Shaw pour quelques mises en jeu.

Âgé de 26 ans, Weal a roulé sa bosse entre l’Arizona et Philadelphie cette saison. Il a récolté 11 points en 47 rencontres (4 buts, 7 passes).

Profondeur

En matinée, Julien avait également décrit l’acquisition de Weal comme un geste visant à améliorer la profondeur de l’équipe.

« C’est une addition à notre équipe, il nous donne de la profondeur. On verra son utilisation avec le temps. Je ne sais pas s’il y aura une place pour lui sur une base régulière ou s’il s’agira plus de profondeur. »

Weal, qui gagne un salaire de 1,75 million, pourrait devenir joueur autonome sans compensation le 1er juillet.

S’il n’a jamais produit à un rythme élevé dans la LNH, Weal a déjà connu des saisons de 70 et 69 points dans la Ligue américaine, en 2013-2014 et 2014-2015 avec les Monarchs de Manchester.