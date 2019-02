Secteur privé: première baisse du nombre de postes à pourvoir au pays depuis 2016

MONTRÉAL – Quoique timidement, le taux de postes vacants dans le secteur privé canadien a légèrement diminué au quatrième trimestre de 2018 par rapport au précédent, a révélé la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), lundi.

En effet, le taux de postes vacants dans le secteur privé canadien a diminué de 0,1 % par rapport au trimestre précédent, pour atteindre 3,1 %.

«C’est la première fois depuis le 2e trimestre de 2016 que le taux de postes vacants baisse, mais le marché du travail reste serré», a fait remarquer Simon Gaudreault, directeur principal de la recherche nationale à la FCEI, par communiqué.

La situation reste d’ailleurs inchangée au Québec et en Colombie-Britannique, où les taux de postes vacants sont toujours de 3,9 % et 3,5 % respectivement, les plus élevés au pays. C’est cependant en Ontario où l’on recense le nombre de postes vacants le plus important dans le secteur privé, avec 160 600 postes.

Salaire

Cette situation semble profiter aux travailleurs actifs, puisqu’elle exerce une pression vers le haut sur les salaires. Les entreprises ayant au moins un poste à pourvoir prévoient une augmentation moyenne globale des salaires de 2,3 %, contre 1,6 % pour les entreprises sans poste vacant, indique la FCEI.

Malgré une baisse du nombre de postes vacants, certains secteurs de l’économie ont connu une augmentation de leur nombre d’emplois à pouvoir au quatrième trimestre, soit ceux de l’agriculture, de la construction et du commerce de gros.

Par ailleurs, le taux de postes à pouvoir est généralement plus élevé dans les entreprises de moins de 20 employés.