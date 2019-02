SNC-Lavalin: les conservateurs somment Trudeau de témoigner

OTTAWA – Le chef conservateur Andrew Scheer veut forcer le premier ministre Justin Trudeau à témoigner devant un comité parlementaire durant une audience télévisée de deux heures relativement à l’affaire SNC-Lavalin.

«Le premier ministre n'a pas encore rendu compte clairement de ses actes», a affirmé en point de presse M. Scheer, lundi. Ce dernier estime qu’après le témoignage la semaine dernière du patron de la fonction publique, Michael Wernick, il est clair que le chef libéral était au «cœur d’une tentative coordonnée pour changer le cours de la justice» en faveur de SNC-Lavalin.

M. Scheer a déposé lundi une motion – plutôt symbolique – visant à faire témoigner M. Trudeau au comité de la justice qui mène présentement une enquête dans l’affaire SNC-Lavalin. Le vote sur cette motion aura lieu en soirée, mais il a fort à parier que les libéraux, majoritaires aux Communes, y opposeront une fin de non-recevoir.

La comparution d’un premier ministre en comité parlementaire est rare, peut-être même inédite. L’ancien chef conservateur Stephen Harper avait lui-même refusé en 2013 de comparaître devant un comité qui se penchait sur l’affaire du sénateur Mike Duffy.

Pour M. Scheer, la comparaison entre les deux demandes de témoigner ne tient pas, puisque ce sont les actions du premier ministre Trudeau lui-même qui sont cette fois-ci en cause.

M. Scheer souhaite la comparution de M. Trudeau avant le 15 mars, soit bien avant la fin de l’enquête du commissaire à l’éthique, qui mène son propre examen.

«Les Canadiens ont besoin d’avoir des réponses aujourd’hui», a-t-il plaidé.

L’affaire SNC-Lavalin promet de faire couler beaucoup d’encre cette semaine. La ministre démissionnaire Jody Wilson-Raybould doit comparaître devant le comité de la justice mardi ou mercredi.

Lundi après-midi, des juristes offriront un éclairage sur un concept juridique important dans cette affaire: la doctrine Shawcross.

Cette doctrine est le meilleur outil légal disponible pour comprendre le rôle unique que joue le ministre de la Justice au sein du cabinet. En vertu de cette doctrine, les autres ministres autour de la table et le premier ministre ont le droit de donner leur avis au ministre de la Justice dans une affaire judiciaire, mais ils ne doivent en aucun cas lui ordonner de prendre telle ou telle décision.

L’affaire SCN-Lavalin a éclaté lorsque le quotidien The Globe and Mail a rapporté que le bureau du premier ministre a fait d’intenses pressions sur Mme Wilson-Raybould pour aider la multinationale à éviter un procès criminel.

Dans son témoignage la semaine dernière, le greffier du Conseil privé du Canada, Michael Wernick, a admis que l’ex-ministre Wilson-Raybould avait subi une forme de pression dans ce dossier, mais il a soutenu que celle-ci n’était pas «inappropriée».