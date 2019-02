Un logement d’Habitat 67 reçoit une cure de rajeunissement

Habitat 67 est une véritable fierté pour Montréal. L’historique de cette bâtisse et son design unique font de cette construction une œuvre en soi.

Quand la firme d’architectes La Shed a eu le contrat de revampé le logement 644, la tâche était donc délicate. Il fallait donner un vent de fraîcheur à l’appartement tout en gardant le travail de l’architecte Safdie intacte.

«Poursuivant la réflexion de Safdie sur l’art d’habiter, les architectes du projet proposent une réalisation authentique et chaleureuse, à échelle humaine, qui danse entre respect et audace» peut-on lire sous la publication d’un cliché de l’appartement sur Instagram.

Les changements majeurs dans l’appartement ont surtout eu lieu dans la cuisine et la salle de bain, puisque ces deux pièces étaient à la base plutôt fermées. Le résultat est beaucoup plus ouvert et respire davantage.

