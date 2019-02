Une adolescente de 13 ans portée disparue à Laval

LAVAL – Le service de police de Laval a demandé à la population d'ouvrir l'œil, lundi soir, afin de tenter de retrouver une adolescente de 13 ans.

Chelsea Boucher a quitté son domicile lundi pour se rendre à un rendez-vous médical, mais n'est jamais rentrée chez elle par la suite. La police croit qu'elle pourrait se trouver dans le secteur de Rivière-des-Prairies, de Montréal-Nord ou de Laval.

L'adolescente, une métisse, s'exprime en français. Elle mesure 1,62 m (5' 4''), pèse 59 kg (130 lb) et a les yeux bruns et les cheveux bruns avec une coupe «Mohawk». Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon bleu marin, un manteau d'hiver noir avec un col en fourrure, des souliers Fila mauves et une casquette noire.

Quiconque aperçoit l'adolescente est invité à contacter les enquêteurs via la Ligne-Info au

450 662-INFO (4636) ou via le 911 en mentionnant le dossier LVL190225 041.