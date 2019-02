Vous devez absolument voir la nouvelle pub «GIRL POWER» de Nike

La compagnie Nike n’a pas peur de prendre position sur des sujets délicats et leur dernière pub célèbre la «folie» des athlètes féminines.

Rappelons-nous que Nike avait entre autres supporté le joueur de football Colin Kaepernick avec des pubs disant qu’il faut croire en ses rêves, même quand cela implique qu’il faut tout sacrifier.

Cela faisait référence au fait que Kaepernick avait choisi de poser un genou par terre durant l’hymne national avant les parties de football pour dénoncer la violence policière.

Il avait été ensuite suspendu de la NFL, d'où le sacrifice.

Ce week-end, Nike a lancé une autre campagne de pub qui, cette fois, parle du traitement réservé aux femmes qui évoluent dans le monde du sport.

La pub débute sur des images d’une athlète en pleurs. La voix de Serena Williams dit ceci: «Si on montre nos émotions, on est dramatiques. Si on veut jouer contre des hommes, on est folles. Et si on rêve à des opportunités égales, on délire.»

Et c’est le message qui continue d’être exprimé pour le reste de la minute et demie: une femme qui crie, qui se fâche, qui performe trop bien, qui se dépasse ou encore qui dirige est souvent considérée comme folle.

Imaginez une femme coach qui crie après un arbitre, puis arrache son veston en frustration: folle.

Imaginez une joueuse de tennis qui reçoit une pénalité injuste et qui casse sa raquette: folle.

Pourtant, un homme avec le même comportement, c’est tout à fait normal.

Nike soulève qu'il est là le problème. On demande aux femmes d’être discrètes et douces, mais elles n’ont plus envie de rester dans l’ombre en silence, d’accepter les injustices en silence, d’être ignorées en silence et de ne pas avoir les mêmes opportunités en silence.

La pub encourage celles qui sont frustrées et tannées de continuer à faire du bruit et à se dépasser.

Et si les gens vous traitent de folle, parfait. Montrez-leur ce qu’une folle peut faire!

Voyez la pub ici:

