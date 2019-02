SAINDON, Pierre



Au CHSLD Parphilia-Ferland de St-Charles Borromée, le 20 février 2019, à l'âge de 85 ans et 10 mois, est décédé M. Pierre Saindon, époux de feu Mme Agathe Ricard.Le défunt laisse dans le deuil ses enfants : Luc Saindon (Lise Jetté), Julie Saindon (Alan Wiseman), ses petits-enfants : Stéphanie, Jérôme, Antoine (Saulanie), Rémi (Isabelle), ses soeurs : Thérèse et Marthe Saindon, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis le jeudi 28 février 2019 de 19h à 22h et jour de la liturgie à compter de 10h à la :ANDRÉ LÉGARÉ INC.51 MARCEL-LÉPINEST-JACQUES DE MONTCALM, J0K 2R0www.résidencelegare.comUne liturgie de la Parole aura lieu le vendredi 1er mars 2019 à midi à la chapelle de la résidence funéraire. L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure.