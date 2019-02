5 articles mode et beauté à moins de 15$ à découvrir ce printemps

Patience! Nous sommes qu’à quelques semaines des beaux jours! Tout comme la brise du printemps, je vous ai sélectionné des nouveautés qui vous feront sortir de la grisaille, sans même ruiner votre portefeuille. Voici donc 5 articles mode et beauté à découvrir à moins de 15 dollars, pour se préparer à la belle saison.

1. Des cheveux revitalisés avec Intense rescue shots de Pantene à 7,99$

Bye, bye cheveux ternes et secs de l’hiver et bonjour aux cheveux éclatants! La compagnie Pantene lance cette saison, les ampoules hydratantes Intense rescue shots. Ce nouveau traitement-maison, qui cible les dommages extrêmes et qui aide à prévenir les pointes fourchues, dévoile une crinière éclatante et revitalisée, comme au salon de coiffure. Utilisez le produit une fois par semaine, en remplaçant simplement votre revitalisant. Oh oui, les ampoules sont efficaces sur tous les types de cheveux.

* Disponibles dans les pharmacies, épiceries et magasins grandes surfaces et prix peuvent varier selon les détaillants.

2. Un T-Shirt de la Saint-Patrick chez Ardène à 14,90 $

La Saint-Patrick est la fête traditionnelle des Irlandais qui annonce souvent la fin de l’hiver et pour l’occasion, la chaîne Ardène a lancé une collection de T-shirts originaux aux imprimés verts et blancs. Profitez de votre magasinage en boutique, pour y découvrir les autres nouveautés du printemps tels que les espadrilles en toile aussi à 14,90$ ou la cami courte à boutons au même prix. Coup de cœur pour le T-shirt imprimé « Kiss me, I’m lucky »!

* Disponible dans les magasins Ardène

3. Une peau énergisée avec l’hydratant instantané Olay Mist à 12,99$

Besoin d’un petit remontant? La brume énergisante de Olay vous redonne éclat, fraîcheur et luminosité, à n’importe quel moment de la journée ! On n’a qu’à le vaporiser sur le visage et hop, le tour est joué. La formule de qualité est d’ailleurs composée d’extrait de bergamote et de vitamine C et ne contient pas d’huile, ni de comédogènes, ni de parabènes ou de colorants artificiels. C’est le produit vedette à traîner dans son sac à main, du bureau au 5 à 7, jusqu’au lendemain de veille!

* Disponibles dans les pharmacies et magasins grandes surfaces

4. L’élastique POWER d’invisibobble à 11$

Dompter votre crinière de lion ou encore besoin d’une coiffure qui s’ajuste avec votre mode de vie actif? Si oui, l’entreprise allemande d’accessoires pour cheveux invisibobble® connaît un réel succès dans la matière, depuis 2013. La forme en spirale intensifiée de l’invisibobble® POWER donne à vos cheveux une adhérence extra forte pendant le sport, sans compromettre le confort. Ce joli accessoire pour les cheveux se porte aussi à d’autres occasions et se marie à tous les styles coiffures.

*Disponible dans les pharmacies et Sephora ou en ligne https://www.invisibobble.com/

5. Un démaquillage 100 % efficace avec la nouvelle eau micellaire de Nivea à 9,99 $

Aucun mascara hydrofuge ne résiste à la nouvelle eau micellaire à l’extrait de thé noir de Nivea. Avec le Complexe MicellAIR, ce démaquillant enlève efficacement le maquillage tenace et le mascara comme un aimant, grâce aux micelles qui entourent les particules de saleté. D’un geste, il faut imbiber un coton, l’appliquer sur les yeux et attendre quelques secondes. Nul besoin de rincer ou de frotter!

*Disponible dans les pharmacies et magasins grandes surfaces