Anthony Mantha a retrouvé ses repères

DETROIT | Anthony Mantha a toujours produit sur une base régulière, et ce, peu importe le circuit où il a évolué. Après avoir connu des hauts et des bas durant les premiers mois de sa saison actuelle, l’attaquant des Red Wings a retrouvé la touche offensive qui le caractérisait.

Le Québécois a inscrit huit points à ses cinq derniers matchs. Pour sortir de sa torpeur, il n’a pas tout chambardé dans son jeu. Au contraire.

«J’ai eu un début de saison difficile, a indiqué Anthony Mantha. C’est une question de confiance.

«Je joue du meilleur hockey en général. Le temps de glace est là aussi et je ne peux pas me plaindre. Notre avantage numérique va mieux. Dans ces situations, j’ai retrouvé la position sur le jeu où je connaissais du succès dans la Ligue américaine. Ça m’a pris du temps à m’habituer (une quinzaine de matchs), mais ça va mieux.»

Son entraîneur Jeff Blashill, qui le dirige depuis quelques saisons, a toujours talonné Mantha afin qu’il fournisse un effort constant.

«Il a toujours été demandant, a mentionné le colosse de 6 pieds 5 pouces et 225 pouces. Il veut faire de moi un joueur élite. On en a beaucoup parlé cette année. On y travaille pour mon avenir.»

Un rôle plus grand

Que ce soit sur et à l’extérieur de la patinoire, Mantha pourrait être appelé à jouer un plus grand rôle dans un avenir rapproché.

«Tous les jeunes prennent un pas vers l’avant, a expliqué l’ancien des Foreurs de Val-d’Or. J’essaye encore de trouver mon grand pas si je peux dire.

«J’ai pris ma place, mais je suis capable d’en donner encore plus. L’équipe aussi. On est capables de jouer mieux qu’on l’a fait cette année.»

Des similitudes avec Toronto

Les dernières semaines de la saison des Red Wings pourraient être pénibles. La plupart des vétérans sont partis et tous les jeunes joueurs seront en audition pour la prochaine campagne.

En prenant un peu de recul, on constate que la formation du Michigan aura un noyau intéressant sur lequel elle pourra bâtir dans les prochaines années.

«Dylan Larkin a 23 ans, j’ai 24 ans, Tyler Bertuzzi vient d’avoir 24 ans, Athanasiou vient d’avoir 25 ans, a noté Mantha. Lorsqu’on va avoir 27 ans, les jeunes auront 22 ans. Tout le monde va avoir la confiance.

«On peut se comparer à une jeune formation comme Toronto. Les joueurs ont pris leur place et ils ont une excellente offensive. Dans quelques années, on va être capable de réaliser la même chose selon moi.»

_______________________________

Dans le calepin