«C’est facile de jouer avec eux»–Andrew Shaw

Dix fois depuis le début de sa carrière, Andrew Shaw avait marqué deux buts au cours d’un match. Il s’en est fallu de peu pour que ce soit une fois de plus le cas.

« J’ai connu quelques matchs de deux buts depuis le début de ma carrière. Par conséquent, mon troisième but de la soirée a été mon préféré. C’est facile de jouer avec eux (Max Domi et Jonathan Drouin). Ils sont habiles pour fabriquer des jeux. Tout ce que j’ai à faire, c’est de foncer au filet, leur créer de l’espace et me rendre disponible. »

– Andrew Shaw

À l’époque où il évoluait avec les Blackhawks, Shaw était reconnu pour élever son jeu dans les matchs importants. Jonathan Drouin assure qu’il joue encore de la même façon et ce, soir après soir.

« Andrew a de bonnes mains. Ce n’est pas tout le monde qui est capable de mettre la rondelle dedans aussi près du filet. Quand la rondelle est dans le coin, il faut absolument le suivre, car il réussit toujours à provoquer une situation pour que la rondelle devienne libre. Il crée beaucoup de choses qui ne sont pas nécessairement visibles sur la feuille de pointage. »

– Jonathan Drouin

Lorsqu’une équipe est prête à abandonner rapidement, comme c’était le cas des Red Wings, il est important d’anéantir rapidement leurs espoirs. Ce que Tomas Tatar a fait en ouvrant la marque dans la septième minute de jeu.

« On voulait absolument marquer le premier but. C’est encore plus important lorsqu’il s’agit d’un deuxième match en deux soirs. J’ai le sentiment qu’après ce but, nous avons pris le contrôle du match. »

– Tomas Tatar

Après avoir été laissé de côté pendant sept rencontres, Christian Folin a enfin pu disputer un premier match dans l’uniforme du Canadien.

« Ça a bien été. Je suis habitué à ce genre de situation, à sortir et revenir dans la formation. Assurément, ça rend les choses un peu plus faciles avec une pareille avance. Tu te sens plus à l’aise sur la patinoire. »