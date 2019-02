Charlotte Legault alias Miss BBQ a eu toute une frousse

La comédienne Charlotte Legault a partagé une nouvelle qui aurait pu avoir un impact catastrophique sur sa famille et elle: leur maison familiale a été la proie des flammes, lundi soir.

Heureusement pour eux, les dommages engendrés par un bris dans la boîte électrique, responsable du déclenchement de l'incendie, ne sont pas trop importants.

«Le feu a été éteint à temps. Tout ce que je me souviens c’est de voir la flamme dans la boîte électrique, la boucane qui s’accumulait, l’odeur, le “évacuez” lorsque j’ai appelé 911, et quatre camions de pompier en avant de la maison de mes parents... qui a été construite par mon arrière-grand-père paternel. Les dieux nous ont bénis. Nous sommes encore là, debout comme la maison! Pas d’électricité, un peu dommage, mais j’ai encore mon piano et mes partitions.»

Celle qu’on a connue dans l’émission District 31 s’estime très chanceuse de pouvoir garder tous ses souvenirs et la maison, qui est importante pour la comédienne et sa famille!