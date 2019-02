Cinquième et sixième carambolages de l’année

La série de carambolages désastreux s’est poursuivie hier sur les routes du Québec, avec deux d’envergure. Miraculeusement, personne n’est mort.

« Merci mon Dieu, nous sommes vivants ! Je suis très chanceux d’être encore en vie. C’est un miracle que personne n’ait subi de graves blessures ici », a confié Eli Leifer, un résident de Boisbriand qui était à bord d’un des véhicules impliqués.

La date du 25 février 2019 restera gravée dans sa mémoire pour toujours.

Photo courtoisie, Cédrik Dagenais

Les carambolages survenus hier près du rang Sainte-Marguerite, à Mirabel dans les Laurentides, et au kilomètre 23 de l’autoroute 15 sud, à Saint-Jacques-le-Mineur en Montérégie, étaient les cinquième et sixième répertoriés au Québec depuis le début de janvier.

La météo en dents de scie, les vents violents, la chaussée glissante et la poudrerie réduisant la visibilité sur les routes font partie des facteurs en cause. Plusieurs routes ont d’ailleurs été fermées hier en raison de leur dangerosité.

Photo Agence QMI, Maxime Deland

Les images parlent d’elles-mêmes en ce qui concerne le carambolage de l’A15 sud : des voitures enlisées dans la neige, d’autres totalement embouties dans des camions lourds.

Gregorio Pablo Rodríguez-Arbolay Jr, un Montréalais, était assis à l’arrière du VUS gris immatriculé d’une plaque new-yorkaise (voir photo). Il faisait du covoiturage avec trois passagers, afin d’aller visiter sa famille aux États-Unis.

Photos Agence QMI, Maxime Deland

« Je suis encore sous le choc, comme les autres passagers. Ça s’est passé tellement vite que je n’ai pas eu le temps d’avoir peur. J’imagine que je vais réaliser que j’aurais pu mourir en regardant toutes les photos. »

Photo courtoisie Gregorio Pablo Rodríguez-Arbolay

Passager

Selon nos dernières informations, personne n’avait été blessé gravement dans les deux télescopages.

Policiers craintifs

Même les policiers dépêchés sur les lieux de sorties de route et de carambolages mettent leur vie en péril.

« Dans des journées comme [hier], on a une petite pensée pour nos membres, explique Pierre Veilleux, président de l’association des policières et policiers provinciaux du Québec. On ressent leur crainte. Ce sont toujours des événements très risqués. »

Plusieurs autres sorties de route ont eu lieu au Québec. Pendant ce temps, deux carambolages sont aussi survenus en Ontario, impliquant 50 à 70 véhicules.

La Sûreté du Québec a affirmé avoir été en « opération dégivrage » toute la journée en raison des nombreuses sorties de route.

– Avec Maxime Deland, Agence QMI

Cours de dérapages obligatoires ?

Au regard de cette autre journée difficile pour les conducteurs sur les routes du Québec, une experte en conduite est d’avis qu’une réflexion est de mise, concernant les cours de conduite.

« Les cours de dérapages contrôlés devraient être obligatoires. On a l’équipement pour le faire », suggère la directrice générale du réseau d’écoles de conduite Tecnic, Mylène Sévigny.

Pour l’instant, ces cours sont disponibles, mais ils nécessitent des coûts supplémentaires.

« La demande n’est donc pas présente », ajoute-t-elle.

Mme Sévigny soutient qu’il serait pertinent que ces séances sécuritaires soient prévues à l’intérieur même des cours pratiques généraux que tous doivent suivre.

Remis au printemps

De plus, elle remarque que les élèves qui s’engagent dans des cours de conduite désertent les routes en janvier et en février.

« C’est un réel problème auquel on fait face. On veut inciter les gens à se pratiquer dans les conditions hivernales, mais ils remettent leurs cours au printemps. Pour l’instant, les gens hésitent à suivre des cours l’hiver », déplore-t-elle.

Les automobilistes ne développent donc pas les habiletés nécessaires pour conduire l’hiver.

Également, selon la directrice générale de Tecnic, personne n’est vraiment expérimenté à conduire dans les conditions hivernales hors du commun qu’on connaît cet hiver.

« On a vraiment une succession exceptionnelle de conditions qui varient. Ça gèle et ça dégèle dans les mêmes 48 heures. Et en plus, on a des rafales à 80 km/h. C’est sournois et traître », seconde un porte-parole du ministère des Transports, Gilles Payer.

Adaptation

Ce dernier est d’avis que les conducteurs doivent adapter leur conduite, non seulement aux saisons, mais à tout moment, selon la région, la route, et les conditions.

« Le problème, c’est la vitesse. Il faut l’adapter aussi. La police peut donner un constat d’infraction, même si le conducteur ne dépasse pas la limite permise, dépendamment des conditions routières », explique-t-il.

« C’est quand vous pensez que vous êtes bons que vous devriez vous méfier de vous-mêmes », conclut-il.