7 idées pour la semaine de relâche

Pour certains, la semaine de relâche est déjà planifiée et réservée depuis longtemps. Pour d’autres, c’est plus compliqué. Peu importe le scénario, voici 7 idées pour s’amuser et créer des moments mémorables en famille.

Nommer les journées. Donnez des thématiques à chacune des journées : cinéma, bricolage, livres et chocolat chaud, sports d’hiver, jeux et casse-tête, etc. Avoir des thèmes est une excellente façon de ne pas se retrouver à court d’idées.

Cuisiner. Sélectionnez des recettes avec les enfants, allez faire l’épicerie en famille et montrez-leur vos techniques. Tout en jouant, il est possible de leur enseigner une tonne de choses ! Une bonne façon de développer leur autonomie, leurs goûts et leur curiosité.

Bricoler. C’est fou tout ce qu’on peut trouver dans une boutique de bricolage ! Laissez-vous guider par votre imagination!

Cinéma maison et camping dans le salon. Faites des provisions et choisissez un bon film à écouter en famille. Pour ajouter un peu de magie, installez des matelas, sortez les sacs de couchage, enfilez vos pyjamas et dormez dans le salon après le film. Succès garanti !

Construisez une maison en couvertures. Sortez des chaises, des draps, des épingles à linge et demandez aux enfants de construire une cabane ou un tipi. Puis, allez y lire une histoire, y déguster une collation et peut-être même un dîner ? C’est même possible d’y passer la nuit.

Replongez dans vos souvenirs. C’est le temps de sortir les albums photo, les vidéos et aussi les souvenirs de bébé de vos enfants. Émerveillez-vous avec eux et racontez les histoires derrière ces photos et ces objets si précieux.

Allez jouer dehors. Prenez quelques minutes par jour, pour mettre le pied dehors et vous oxygéner un peu. Allez glisser, patiner, construire un fort ou un bonhomme de neige ! Un classique indémodable.

En résumé...

Si pour plusieurs familles la semaine de relâche est conçue pour faire une foule d’activités, elle devrait aussi servir à se reposer.

L’idée, c’est de mettre un peu de folie et d’assouplir certaines règles. Laissez tomber la routine pour quelques jours et amusez-vous !

Bonne relâche !