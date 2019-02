Contrat record pour Nolan Arenado

Le joueur de troisième but des Rockies du Colorado Nolan Arenado est sur le point de signer une prolongation contractuelle de huit ans et d’environ 260 millions $.

Selon le réseau ESPN, la nouvelle entente vaudrait ainsi 32,5 millions $ en moyenne par saison, ce qui constituerait une nouvelle marque du baseball majeur pour un joueur de position. Les deux parties doivent encore régler les derniers détails du pacte.

Arenado a conservé une moyenne au bâton de ,297 durant la plus récente campagne, totalisant 38 circuits et 110 points produits. Quadruple invité à la classique des étoiles du baseball majeur, il a remporté un Gant doré au cours de chacune des six dernières années et a gagné le Bâton d’argent de 2015 à 2018.

Pour 2019, il devait initialement toucher la somme de 26 millions $.