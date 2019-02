Des rues transformées en patinoires à Laval

LAVAL – Après Montréal, qui est devenue aux dires de la mairesse Valérie Plante le «punching bag du Québec» en matière de déneigement, c’est au tour de la Ville de Laval de se voir bombarder de plaintes parce que de nombreuses rues résidentielles sont transformées depuis quelques jours en véritables patinoires.

La troisième ville en importance au Québec semble en effet avoir été prise de court par le redoux de samedi, la pluie de dimanche et le refroidissement du début de semaine.

Malgré les opérations de ramassage de la neige, le mal est fait: une épaisse couche de glace recouvre de nombreuses rues, lesquelles sont parsemées de nids-de-poule creusés dans la glace. Des traces de pneus sont encastrées, ce qui rend la conduite périlleuse par moment.

Découragé devant ce constat, le syndicat des cols bleus estime que l’administration du maire Marc Demers devrait déclencher des mesures exceptionnelles pour la sécurité des citoyens. Les cols bleus sont responsables du nettoyage des artères principales, alors que les rues résidentielles et secondaires sont confiées au privé.

«Je pense que l’employeur aurait dû prendre des moyens exceptionnels pour donner les services aux citoyens cette année», a soutenu le président du Syndicat des cols bleus de la Ville de Laval, Stéphane Lavoie, en entrevue à TVA Nouvelles.

La situation exceptionnelle aurait dû inciter la Municipalité, estime M. Lavoie, à embaucher des cols bleus en surplus. «Habituellement, quand arrivent les inondations ou des chutes d’arbres à cause des grands vents, on prend des mesures exceptionnelles. Et avec ce que l’on voit cette année, je pense que c’est ce qui aurait dû être appliqué», a-t-il poursuivi.

Avertissement aux facteurs

Postes Canada a même fait parvenir un message à ses facteurs sur le terrain. «Nous faisons de notre mieux, mais des retards temporaires peuvent se produire, car nous avons encouragé notre personnel à ne pas risquer de se blesser si une allée ou un trottoir est impraticable», peut-on y lire.

La Ville de Laval a décliné notre demande d’entrevue. Dans un message écrit, elle indique «nous sommes sur le terrain avec la poursuite de nos opérations de soufflage, d’épandage et de déglaçage».