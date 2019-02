Desgagnés s’éclate en athlétisme

À l’école secondaire, Jean-Simon Desgagnés pratiquait tous les sports d’équipe qu’il pouvait. Ce n’est qu’au niveau collégial qu’il a commencé à s’adonner à l’athlétisme, un choix qu’il a justifié une fois de plus en écrasant tout sur son passage au Championnat du RSEQ, le weekend dernier, à McGill.

Le spécialiste de demi-fond du Rouge et Or de l’Université Laval a raflé la médaille d’or sur 1500 m et sur 3000 m, en plus d’être un facteur important de la victoire des siens au relais 4 x 800 m. Le Rouge et Or a mis la main sur un sixième titre consécutif à cette compétition. À deux semaines du rendez-vous national à Winnipeg, Desgagnés et ses potes ne pouvaient mieux faire.

« J’ai montré que j’étais capable d’être dominant sur la scène québécoise. Sans dire que c’était l’objectif final, c’est un pas dans la bonne direction et c’est de bon augure pour les championnats nationaux qui est le gros objectif de la saison », a souligné l’étudiant en médecine.

La crème de la crème

Desgagnés est conscient que le niveau sera très relevé en se frottant aux meilleurs de la profession à travers le pays.

N’empêche qu’il souhaite ardemment repartir du Manitoba avec une médaille au cou dans l’une ou l’autre des distances qu’il courra au niveau individuel.

« On n’est jamais assez bien préparé ! Les courses vont être plus rapides. Le niveau augmente vraiment beaucoup et tout peut arriver. Je pense avoir les outils pour aller là. J’aimerais terminer sur le podium dans l’une des deux épreuves », a-t-il expliqué.

Il est d’ailleurs classé au deuxième rang en prévision du 3000 m. Au niveau collectif, le Rouge et Or tentera de grimper sur le podium pour une troisième année consécutive. La troupe de Joël Bourgeois a fini troisième chaque fois.

Choix tardif

Âgé de 20 ans, Desgagnés s’est tourné vers l’athlétisme à sa première année au cégep de Sainte-Foy. Il n’a pas mis de temps à comprendre qu’il avait bien fait d’opter pour les espadrilles !

« J’ai une bonne progression. Ça fait trois ans et demi que je m’y suis mis sérieusement. Chaque fois de belles choses arrivent, c’est un peu surprenant, surtout quand ça arrive tout en même temps. Cela dit, avec ce que j’avais réalisé cet été en piste, c’étaient des choses envisageables. »

1. Jean-Simon Desgagnés

Athlétisme | D. Médecine

Élu athlète par excellence du Championnat du RSEQ le weekend dernier à l’Université McGill, il y a remporté trois médailles d’or, soit au 1500 m, 3000 m ainsi qu’au relais 4 x 800 m.

2. Jessy Lacourse

Photo d’archives, Mathieu Bélanger

Athlétisme | Éducation au préscolaire et enseignement au primaire

Elle a été choisie athlète par excellence du Championnat provincial pour la deuxième année consécutive après avoir remporté quatre médailles, dont trois d’or (1500 m, 3000 m, relais 4 x 800 m).

3. Ambroise Petit

Photo d’archives, Mathieu Bélanger

Natation | Développement durable

La recrue a été le seul nageur du Rouge et Or à grimper sur le podium lors du Championnat canadien U SPORTS à Vancouver. Ambroise Petit a remporté la médaille d’argent lors du 400 m quatre nages.

Performance dignes de mention

Vicente Parraguirre

Volleyball | Administration des affaires

Il a été tout simplement dominant dans la victoire décisive en cinq manches en demi-finale du RSEQ face à Dalhousie, avec pas moins de 30 attaques marquantes et un pourcentage de réussite de 58 %.

Morgane Dornic

Natation | Affaires publiques et relations internationales

Meilleure nageuse lavalloise du Championnat U SPORTS présenté à l’Université de la Colombie-Britannique, elle a notamment pris le 5e rang du 800 m libre.

Myriam Adam

Volleyball | Génie industriel

Elle a permis au Rouge et Or de pousser la série demi-finale du RSEQ face aux Carabins à la limite samedi, obtenant 12 attaques marquantes et un pourcentage d’efficacité de 50 %.

Jane Gagné

Basketball | M. chimie

Étincelante dans le seul revers de la saison du Rouge et Or samedi à McGill, elle a récolté 27 des 52 points des siennes en plus de récupérer 7 rebonds.

Elliot Bisson

Tennis | Études libres

L’une des principales raisons du gain de l’équipe masculine de tennis face à McGill samedi, il a obtenu une victoire de 6-1, 6-1 en simple et de 8-2 en double.

