Flo Rida sur la plage

Gestev relancera la présentation de spectacles d’envergure à la baie de Beauport cet été. Trois ans après le passage de Mumford and Sons, ce sera au tour du rappeur Flo Rida de venir chanter ses succès sur la plage, a appris Le Journal.

Le rendez-vous avec l’artiste floridien derrière les succès My House, Low, Whistle, Right Round et Good Feeling a été fixé au 20 juillet, beau temps, mauvais temps. Et notez bien l’heure, c’est en fin d’après-midi, à 18 h, que Flo Rida montera sur la scène qui donnera sur le fleuve Saint-Laurent.

« On voulait profiter du soleil et de la plage. C’est le genre d’ambiance qu’on recherchait », a fait savoir un porte-parole de Québecor Sports et divertissement, David Messier.

Le site ouvrira ses portes à compter de 13 h. Une programmation musicale, dont la teneur sera dévoilée en entier au cours des prochaines semaines, fera patienter les admirateurs de l’artiste de 39 ans.

La scène change de place

La relation entre Flo Rida et Québec repose sur du solide. Le rappeur avait rempli le parc de la Francophonie lors de sa plus récente visite, lors du Festival d’été, en 2016. Pour son retour, entre 6000 et 8000 personnes pourront se regrouper devant la scène pour entendre ses succès, comparativement aux 17 000 spectateurs de Mumford and Sons en 2016.

« La scène sera située sur la plage pour profiter du côté pittoresque de l’endroit. Les gens qui sont venus voir Mumford and Sons vont se retrouver avec une configuration différente », indique David Messier.

Selon ce dernier, le concert de Flo Rida sera le plus important à être présenté à la Baie de Beauport, cet été. Gestev étudie la possibilité de présenter d’autres événements musicaux, de moindre envergure, au courant de l’été.

Nouvelles chansons ?

Les fans de Flo Rida peuvent espérer que le rappeur se présente à Québec avec de nouvelles chansons puisqu’il a laissé entendre, l’an dernier, qu’un nouvel album pourrait voir le jour quelque part en 2019. Pour l’instant cependant, aucune annonce en ce sens n’a été faite.

Depuis le lancement de l’album Wild Ones, en 2012, Flo Rida a principalement produit des singles, à l’exception du mini-album My House, dont la parution remonte à 2015.

Depuis le début de sa carrière, Flo Rida aurait vendu plus de 80 millions d’albums partout dans le monde.