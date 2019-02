George Pell condamné pour pédophilie: le Vatican dit son «profond respect» pour la justice

CITÉ DU VATICAN | Le Saint-Siège a exprimé mardi son « profond respect » pour la justice australienne, qui a reconnu le cardinal George Pell, numéro 3 du Vatican, coupable d’agression sexuelle sur mineur.

« C’est une nouvelle douloureuse qui, nous en sommes bien conscients, a choqué beaucoup de monde, pas seulement en Australie. Comme nous l’avons déjà fait plusieurs fois, nous réaffirmons notre plus profond respect pour les autorités judiciaires australiennes », a annoncé le Vatican dans un communiqué lu par son porte-parole Alessandro Gisotti.

« Au nom de ce respect, nous attendons maintenant l’issue du procès en appel, en rappelant que le cardinal Pell a réaffirmé son innocence et qu’il a le droit de se défendre jusqu’en dernière instance », a ajouté le Vatican.

« En attendant le jugement définitif, nous nous unissons aux évêques australiens dans la prière pour toutes les victimes d’abus, en réaffirmant notre engagement à faire notre possible pour que l’Eglise soit une maison sûre pour tous, en particulier pour les enfants et les plus vulnérables », a expliqué le Saint-Siège.

Le communiqué rappelle aussi que pendant toute la durée de la procédure, Mgr Pell, « par mesure de précaution », n’est pas autorisé à « exercer son ministère en public » (comme dire la messe ou confesser des fidèles) ni, « comme le veut la loi », à entrer en contact « sous quelque forme que ce soit » avec des mineurs.

Mgr Pell est le plus haut responsable de l’Église catholique condamné dans une affaire de pédophilie. Le verdict a été prononcé le 11 décembre par un tribunal australien, mais n’a été rendu public que mardi pour des raisons légales.

C’est une nouvelle gifle pour une Église catholique qui vient d’organiser un sommet historique sur la lutte contre la pédophilie, au terme duquel le pape François a promis dimanche « une lutte à tous les niveaux », mais peine à convaincre les victimes du sérieux de sa réponse face à la gravité et l’ampleur des crimes pédophiles dans ses rangs.