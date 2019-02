Hendrix Lapierre est de retour sur patins

SAGUENAY | Le retour à l’entraînement de Hendrix Lapierre n’est pas passé inaperçu, mardi matin, à l’aube de de l’affrontement face aux Cataractes de Shawinigan.

La jeune sensation de 16 ans des Saguenéens de Chicoutimi a entamé le protocole de retour au jeu, mais il devra patienter avant de renouer avec l’action. Lapierre était sur la touche depuis près d’un mois puisqu’il ressentait des symptômes de commotion cérébrale suite à un contact avec Jordan Lepage, le 6 février dernier à Rimouski.

«Il a pratiqué sans contact aujourd’hui. Si tout se passe comme prévu, il est possible qu’il pratique avec contact vendredi. On a vu sa passion sur la glace, il était content de rechausser les patins. Il avait le grand sourire, ça faisait longtemps qu’il avait hâte de revenir. C’est plus facile de le retenir que de le pousser», a lancé l’entraîneur-chef des Sags, Yanick Jean.

La défensive en mange un coup

Les Saguenéens ont toutefois appris qu’ils devront se débrouiller sans les services du défenseur Jérémy Groleau pour une période de deux à quatre semaines. L’espoir des Devils du New Jersey s’est blessé à l’épaule lorsque Maxime Comtois, des Voltigeurs de Drummondville, l’a solidement plaqué. Ce dernier a d’ailleurs été suspendu trois rencontres pour ce geste.

Photo Roger Gagnon

«C’est le défenseur qui joue le plus de minutes, a affirmé le pilote de la formation saguenéenne. C’est certain que c’est une lourde perte. La bonne nouvelle, c’est qu’il sera en santé pour le début des séries éliminatoires.»

L’absence de Groleau permettra entre autres à de jeunes défenseurs, dont Michaël Pellerin et Louis Crevier, qui ont disputé plus d’une trentaine de matchs cette saison, d’obtenir de plus grandes responsabilités. «C’est une occasion de les préparer de la bonne manière. Même si on s’apitoyait sur notre sort, ça ne changerait pas grand-chose. On va disperser les minutes de jeu au sein de notre brigade défensive», a affirmé Yanick Jean.

Dans le vestiaire...

L’attaquant Xavier Labrecque ne sera pas en uniforme face aux Cataractes puisqu’il a des raideurs au cours en plus de ressentir des maux de tête. Son état de santé est évalué au jour le jour...

Tristan Pelletier et Michaël Pellerin vont être réinsérés dans l’alignement pour combler les pertes de Groleau et Labrecque....

Le gardien Alexis Shank sera devant le filet des Chicoutimiens, mercredi soir. L’identité du cerbère face au Drakkar de Baie-Comeau, jeudi soir, n’a pas été dévoilée. «On y va un match à la fois jusqu’à la fin de la saison», a souligné coach Jean.