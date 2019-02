«Il est où le bonheur il est où?»

En lisant votre Courrier de dimanche dernier, j’ai trouvé bien triste qu’en 2019, des femmes soient encore assez naïves pour se faire avoir par des hommes agressifs, violents, jaloux et possessifs. Comme ça coïncidait avec les meurtres sordides de deux jeunes femmes, Laurie-Anne Grenier et Christine Saint-Onge par des conjoints violents, je me suis demandé pourquoi le message de prudence ne passait pas dans la tête des filles d’aujourd’hui.

J’ai 70 ans. Dans mon temps les femmes étaient encore soumises aux mâles dominants, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. La révolution féministe a fait évoluer les esprits. Qu’il y ait encore des hommes agressifs, je veux bien. Mais qu’il y ait encore des jeunes femmes qui par amour aveugle se laissent prendre, ça j’ai du mal à le croire.

J’ai fait jadis partie de ces femmes soumises en donnant à mon mari de l’époque tous les pouvoirs sur ma personne et je l’ai payé tellement cher. Cher au point d’ébranler fortement mon lien avec mes enfants qui ont mis plusieurs années à me pardonner de les avoir maintenus dans un climat familial toxique. Cela pendant que je croyais dur comme fer que valait mieux une famille unie dans le malheur que séparée à droite et à gauche.

Il a fallu que le père de mes enfants en arrive aux coups envers ces derniers pour que je me réveille. Et encore ! J’ai mis un temps infini à me pardonner mon manque de respect envers moi-même. Mon désir d’être aimée à tout prix, moi qui ne l’avais jamais été par mes parents, me masquait le fait que mon mari, aussi poqué que moi, était incapable de remplir le mandat. J’ai appris à la dure que le bonheur ne se trouve pas dans l’autre, mais en soi-même. Comment se fait-il que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sachent pas ça ?

Enfin en paix

Elles ne le savent pas pour les mêmes raisons que vous dans le temps. Des enfants poquées ça existait, ça existe encore et ça existera toujours. Et le peu de propension qu’on a encore dans les familles à insister sur le respect et l’amour qu’on se doit à soi-même, et je ne parle pas ici de narcissisme, est à la base du problème. De plus entre vous et moi, la popularité constante et encore actuelle des jeunes femmes sauvées par leur prince charmant, avec pour exemple suprême « la reine des glaces », montre qu’en matière de course au bonheur, les enjeux sont encore les mêmes, à quelques nuances près.