Je sors je reste, 26 février

Coup de cœur

Cinéma

Au bout des doigts

Ce film de Ludovic Bernard suit un jeune homme, Mathieu Malinski, qui habite une banlieue difficile où il pourrait vite tomber dans la délinquance. Vu ses fréquentations douteuses, il doit garder sa passion pour la musique secrète. Cependant, le directeur du Conservatoire national supérieur de musique a remarqué le talent brut du jeune homme. Il l’inscrira donc à un concours national. Mathieu commencera donc à s’entraîner avec l’aide d’une enseignante exigeante. En raison de leurs univers si différents, chacun devra faire sa part pour laisser de côté les préjugés.

Sorti le 22 février

Je sors

Spectacle

Home Dépôt

Cette pièce mélange artistes de différents horizons et personnes vivant en CHSLD. Le spectacle mélange aussi différents arts, tels que le théâtre, les arts visuels et la littérature. L’œuvre mise en scène par Anne Sophier Rouleau et Marie-Eve Fortier pose un regard sur les gens qui vivent dans un milieu de soins qui se veut inclusif et festif.

Ce soir à 20h à l’Espace Libre, 1945 rue Fullum

Cinéma

La saveur des ramens

Masato est un chef au Japon qui a pour spécialité les ramens. Désireux de renouer avec ses origines et ses souvenirs des plats cuisinés par sa mère, il entreprendra un voyage à Singapour. Au cours de son périple, il découvrira quelques secrets familiaux très bien cachés.

Sorti le 22 février

Théâtre

Le mystère Carmen

Courtoisie

L’auteur français bien connu, Eric-Emmanuel Schmitt, a choisi de raconter l’histoire de Georges Bizet, l’homme derrière le très populaire opéra, Carmen. Le récit sera ponctué des grands airs de l’œuvre interprétés par Marie-Josée Lord et Jean-Michel Richer.

Ce soir à 19h30 au Théâtre du Nouveau Monde, 84 Rue Sainte-Catherine Ouest

Théâtre

Première neige/First snow

Cette pièce dans les deux langues officielles du Canada a vu le jour suite à une collaboration entre l’auteur québécois Philippe Ducros et les auteurs écossais Davey Anderson et Linda McLean. L’œuvre a connu un grand succès en Écosse en 2018. Quatre comédiens québécois sont de la distribution avec quatre Écossais. Le thème abordé est l’indépendance du point de vue des deux communautés.

Ce soir à 19h au Théâtre de Quat’Sous, 100 avenue des Pins Est

Conférence

Le festival Montréal en lumière vous invite à venir découvrir le chef torontois Matty Matheson. La rédactrice en chef de Tastet.ca, Elise Tastet, animera la soirée et tentera par ses questions de faire découvrir au public l’excentrique personnage qu’on a vu aux émissions Munchies et Jimmy Kimmel Live!.

Ce soir à 19h à la Maison du Festival, 305 rue Sainte-Catherine Ouest

Je reste

Album

Outro d’Emilie Kahn

Trois ans après 10 000, l’auteure-compositrice-interprète présente Outro. Ce nouvel opus, réalisé avec Warren C. Spicer de Plants and Animals, fait gage de la maturité gagner par l’artiste. Emilie Kahn garde toujours un son indie pop, mais aborde le thème de l’âge adulte.

Sorti le 22 février

Album

Chopin : Concertos no1 & 2 de Charles Richard-Hamelin

Le très talentueux Charles Richard-Hamelin réalise un de ces rêves avec cet album qui réunit l’Orchestre symphonique de Montréal, le jeune pianiste et Kent Nagano. D’ailleurs, pour ceux qui veulent voir le virtuose à l’œuvre il sera au musée des Beaux-arts mercredi avec le violoniste Dong-Suk Kang.

Sorti le 22 février

Livre

Carnet de deuil

La psychologue Nathalie Hanot propose dans ce livre quelques exercices pour mieux faire son deuil, que ce soit suite au décès d’un être cher, à un divorce, à la perte de capacité physique, etc. L’écriture, le dessin et le collage sont les méthodes suggérées, afin de créer un journal créatif qui nous aidera.

Sorti le 20 février