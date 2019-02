La collection d'Adidas portée par Kendall Jenner vient de sortir chez Urban Outfitters

Kendall Jenner a porté plus tôt cette semaine un ensemble Adidas élaboré en collaboration avec le designer britannique Ji Won Choi et son kit rouge s'est sans contredit vraiment démarqué!

Contrairement aux classiques «three stripes» qu'on connaît à la marque, cette collection emprunte les lignes multiples qui sont la signature de ce designer émergent qui fait énormément parler.

La collection comprend de nombreux morceaux colorés, qui nous soufflent un vent de printemps sur notre frisquet mois de février!

Kendall Jenner a porté un tracksuit rouge pompier et des pantalons lilas tirés de cette collection.

Bodysuit, crop-top, maillot de bain sportif : on y retrouve de tout pour tous les goûts!

Les prix sont plus élevés que d'autres produits de la marque et varient entre 80$ et 200$, selon le vêtement.

via urbanoutfitters.com

Bodysuit lilas, 99$, urbanoutfitters.com

via urbanoutfitters.com

Ensemble tracksuit, bas 144$ et haut 184$, urbanoutfitters.com

Si un morceau vous tombe dans l'oeil, vaut mieux ne pas hésiter, puisque ces collections exclusives ont tendance à partir très vite!

Vous pouvez voir tous les morceaux par ici.

