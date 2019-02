La date limite

Si vous avez été échangé, c’est le directeur général de votre nouvelle équipe qui vous l’apprendra au téléphone. Dès lors commencera un véritable branle-bas de combat qu’on n’imagine pas. Si votre ancienne équipe est sur la route ou à la maison, vous passerez à l’aréna ramasser vos bâtons et votre équipement de base avant de prendre presque sans délai un avion pour rejoindre votre nouveau club, qu’il soit à domicile ou à l’étranger. Six ou 12 bâtons, une poche de hockey et des vêtements pour quelques jours et vous voilà parti. Généralement, l’épouse et les enfants resteront dans l’ancienne ville et vous terminerez la saison en habitant dans un hôtel de votre nouveau patelin.

L’équipe qui vous accueille défraie tous les coûts de déplacement et, éventuellement, de déménagement. Jusqu’à l’élimination de votre nouveau club, vous n’aurez pratiquement plus jamais le temps de retourner à la maison. La famille viendra vous voir sporadiquement en demeurant avec vous à l’hôtel et c’est encore plus compliqué si vous avez des enfants d’âge scolaire.

ACTION ET ÉMOTION

Une transaction sera officielle seulement après une approbation téléphonique de la LNH et ne sera jamais annoncée avant que les joueurs impliqués n’aient été prévenus.

Aussitôt, les directeurs d’équipement des équipes concernées communiquent ensemble et échangent une foule d’informations sur la taille, les exigences, les marques préférées et même les caprices de chacun des joueurs. Il n’est pas rare que votre nouveau capitaine vous donne un coup de fil ou vous attende dans le hall de l’hôtel où vous rejoindrez vos nouveaux coéquipiers.

Et pendant ce temps, le service des communications du nouveau club pourrait vous convoquer à une conférence téléphonique avec les journalistes. Pas sûr que vous allez jouer un gros match le lendemain.

