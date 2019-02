Le champion de la Coupe du monde de Fortnite gagnera 3 millions de dollars

Le jeu vidéo Fortnite a dévoilé aujourd'hui les prix qui seront remis dans le cadre de sa Coupe du monde: le champion en solo de la finale, notamment, recevra 3 millions de dollars.

Pendant les qualifications, qui auront lieu du 13 avril au 16 juin de manière virtuelle, un million de dollars sera alloué chaque semaine «et réparti de manière globale entre tous les joueurs de Fortnite admissibles», indique le communiqué publié sur le site d'Epic Games, éditeur du jeu et filiale du chinois Tencent.

Cent joueurs en solo et 50 équipes en duo participeront à la finale de la Coupe, à New York, les 26 et 28 juillet. Trente millions de dollars seront alors mis en jeu, soit au moins 50 000 dollars par joueur qualifié.

Le jeu de survie s'est surtout fait connaître grâce à son mode ultra-compétitif appelé «Battle Royale», où des dizaines d'adversaires s'affrontent sur une île, et où un seul joueur (ou une seule équipe) doit survivre.

Dans le mode original, «Save the World» (sauve le monde), les joueurs doivent s'entraider face aux attaques de zombies.

En parallèle des qualifications pour la Coupe, Epic Games continuera à tenir des tournois dotés d'un million de dollars en prix, toutes les semaines jusqu'à la fin de l'année 2019, «dans une grande variété de modes et de formats, afin d'élargir le champ compétitif».

L'éditeur a aussi prévu d'aider des partenaires à organiser des événements compétitifs, «dans le but d'allouer l'intégralité des 100 millions de dollars que nous avons engagés pour 2019».

Fortnite, sorti à l'été 2017, fait partie des jeux les plus populaires au monde, sur ordinateur ou console. Mais en janvier, d'après le cabinet d'expertise SuperData, «les revenus de Fortnite sur toutes les plateformes combinées ont baissé de 48 %» par rapport au fructueux mois de décembre. «Ses ventes restent en hausse» par rapport à janvier 2018.



Depuis février, le jeu vidéo fait face à la concurrence d'Apex Legends, un jeu de tir qui s'est immédiatement imposé parmi les titres les plus suivis sur la plateforme de parties en direct Twitch. Superdata prédit «un profil de revenus volatile» pour Fortnite en ce début d'année.