Le culte du trottoir parfait

Le boucher Marc Bourg ne se contente pas de déneiger devant son commerce. Il nettoie le trottoir, il frotte jusqu’à dénuder le ciment. Son souci aussi maniaque que louable m’a inspiré une chronique, Héros du déglaçage, il y a un an. Un peu après sa publication, on diagnostiquait à M. Bourg un cancer — deux tumeurs malignes. Deux opérations l’ont éprouvé et amaigri, mais il s’acharne cet hiver encore à pelleter, à gratter, à balayer, à brosser son petit rectangle de perfection.

Lorsque je circule sur Beaubien, je jette un coup d’œil à l’état du trottoir devant sa boucherie près de l’angle avec Papineau. Toujours impeccable. Dans un contexte où presque partout ailleurs la neige, la glace, l’eau, la gadoue, et la grenaille mangent les voies de passage et bloquent parfois les fauteuils roulants, cette propreté insolite me subjugue.

Marc Bourg paie-t-il un employé pour jouer de la pelle et du balai à sa place ? Ma question le pique. « Woh ! Ce ne sont pas deux cancers qui vont me faire arrêter, monsieur Messier ! me répond-il. Je fais la job moi-même. »

Drainage

Jeudi dernier, redoux. Un millier de piétons sur l’avenue Ontario louvoie entre les flaques. Aux intersections, on pile dedans. Impossible de les contourner ou de sauter par dessus.

Muni d’un casse-glace, un des propriétaires des jouets Bric à Brac, à l’angle d’Aylwin, pilonne la bouche d’égout dont l’obstruction transforme la rue en lac. Le lendemain, voilà son trottoir praticable, ses abords drainés. C’est le seul tronçon dégagé de la Promenade — chapeau ! Ça me donne envie d’entrer dans sa boutique.

Civisme

Imaginez un Montréal où le commerçant vouerait un culte au trottoir parfait... La différence que cela ferait sur certaines avenues ! N’est-ce pas une belle façon d’appâter le chaland ? C’est à la fois du marketing et du civisme.

Même pas besoin de pousser le zèle jusqu’à tout brosser comme chez Boucherie Marc Bourg ou jusqu'à drainer toute une intersection comme jouets Bric à Brac. Juste déblayer. Ça me fait penser au restaurant Régine Café, auquel je consacrais récemment un reportage : celui-ci fournit des couvertures, des brioches et du thé à ceux qui patientent pour le brunch. Le client qui pose le pied sur le trottoir devant votre commerce, même avant de franchir la porte, n’est-il pas déjà digne d’un bon service ?