Le personnel de la santé de plus en plus violenté

Les travailleurs du domaine de la santé sont plus que jamais victimes de violences de la part de patients, selon ce que révèlent les plus récentes données de la CNESST.

Depuis 2015, le nombre de réclamations à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) pour des cas de violence dans le milieu de la santé a bondi de 33 %, indiquent les données obtenues par Le Journal.

« Les employés se font frapper, cracher dessus, se font donner des coups de pieds et des coups de genoux. La sécurité n’est pas là, et le manque de personnel fait que l’employé se retrouve souvent seul avec le patient. C’est ce que ça donne », déplore Laurier Ouellet, président du syndicat des professionnels en soins de Chaudière-Appalaches.

« Nous avions un patient plus désorganisé sur l’étage, qui a des troubles graves de comportements. Il m’avait d’ailleurs donné déjà un coup de poing au visage la semaine d’avant et il m’a déjà accotée à la gorge à plusieurs reprises. J’ai donc demandé à ne pas être envoyée dans la chambre pour rien », explique la jeune femme de 27 ans.

Malheureusement, quelques heures plus tard, les choses se corsent.

« La stagiaire vient me voir en panique et me dit que l’infirmière est en train de manger une volée [dans la chambre du patient ayant des troubles de comportements]. Je ne pouvais quand même pas la laisser se faire frapper », dit-elle.