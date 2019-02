Lendemain de tempête: l’option du transport gratuit sera étudiée à Montréal

MONTRÉAL – La Ville de Montréal a l’intention d’étudier l’idée de rendre le transport en commun gratuit dans la région métropolitaine au lendemain d’une tempête de neige.

Une motion amendée a été adoptée aujourd'hui au conseil municipal de Montréal pour demander à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) de se pencher sur cette question.

L’opposition souhaitait que les services d’autobus et de métro de la Société de transport de Montréal (STM) soient gratuits le jour suivant une tempête d’au moins 20 cm de neige.

Le conseiller de ville et vice-président du conseil d’administration de la STM Craig Sauvé a plutôt proposé de demander à la CMM d’étudier cette mesure pour assurer «une cohérence régionale», ce qui a été accepté.

Le conseiller d’Ensemble Montréal Aref Salem a toutefois espéré que cela ne prenne pas «deux ans et demi pour prendre une décision», souhaitant savoir si le projet serait possible ou non d’ici l’année prochaine.

Dans sa motion initiale, l’opposition désirait que la gratuité soit implantée par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

L’organisme avait répondu à la mi-février que mettre en place ce genre d’initiative est «complexe, notamment parce que ces “journées de tempête” sont difficilement prévisibles».