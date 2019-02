Les déneigeurs de toits ne fournissent plus à la demande

« L’an passé, j’avais 60 gars qui travaillaient pour moi, et cette année, ça m’en prendrait 175, même 200 », lance Louis-Philippe Lachance de la compagnie Groupe Unik, qui dessert des clients sur la Rive-Nord de Montréal jusqu’à Sherbrooke et Trois-Rivières.

« Avec de la neige, ça passe, puisque c’est léger. Mais une fois qu’il a plu, ça devient pas mal plus lourd et ce n’est plus soufflé par le vent puisque la neige est emprisonnée sous une couche de glace », explique François Bellerose de l’entreprise Déneigement toitures Excel inc.