Presque toutes les équipes en compétition avec le Canadien de Montréal pour une place en séries ont remporté leur match, mardi.

En dépit des victoires des Hurricanes de la Caroline et des Penguins de Pittsburgh, le Tricolore a tout de même conservé son premier rang d’équipe repêchée dans l’Association de l’Est en défaisant les Red Wings de Detroit en soirée.

Les Hurricanes ont grimpé au troisième échelon de la section Métropolitaine grâce à un gain de 6 à 1 contre les Kings de Los Angeles, à Raleigh. Ils ont le même nombre de points (74) que les Penguins, tombeurs des Blues Jackets par la marque de 5 à 2 à Columbus, mais ils comptent une victoire de plus en temps réglementaire ou en prolongation que la formation de Pittsburgh.

Les Blue Jackets (73 points), très actifs avant la date limite des transactions, sont, pour l’instant, en dehors du portrait des éliminatoires.

Les Bruins, deuxièmes dans la section Atlantique, ont pour leur part conservé leur avance de huit points sur le Canadien en battant les Sharks de San Jose 4 à 1, à Boston.

La soirée de Teravainen

Teuvo Teravainen a connu une excellente soirée pour les Hurricanes avec une récolte de quatre points, dont un but. Dougie Hamilton (deux buts et une mention d’aide) et Jordan Staal (trois passes décisives) ont également tiré leur épingle du jeu dans la victoire.

Jonathan Quick a été la victime des prouesses offensives des «Canes», lui qui a permis six buts sur 20 lancers. Jack Campbell a d’ailleurs été envoyé devant le filet des Kings pour entamer la troisième période.

À Boston, c’est Brad Marchand qui a mené la charge pour les Bruins. Il a inscrit le quatrième filet des siens en plus de préparer les réussites de David Krejci et de Charlie McAvoy.

Jaroslav Halak a été peu occupé devant la cage des vainqueurs, ne faisant face qu’à 20 lancers. Il a été déjoué par Logan Couture.

Son vis-à-vis, Martin Jones, a failli quatre fois sur 32 tirs.

Du côté des Penguins, Sidney Crosby et Jared McCann ont chacun récolté deux points. McCann a fait mouche à deux reprises tandis que Crosby a obtenu un but dans un filet désert et une mention d’aide.

Devant la cage des Blue Jackets, Sergei Bobrovsky a échoué dans sa tentative de décrocher un troisième blanchissage de suite en étant déjoué quatre fois sur 26 lancers.

Les Capitals sans pitié

Malgré deux buts rapides des nouveaux venus Oscar Lindberg et Anthony Duclair, les Sénateurs ont été lessivés au compte de 7 à 2 par les Capitals, à Washington.

T.J. Oshie a réussi un doublé. Brett Connolly, Lars Eller, Tom Wilson, Evgeny Kuznetsov et John Carlson ont également touché la cible. Braden Holtby a réalisé 21 arrêts.

Anders Nilsson a été chassé de la rencontre après avoir alloué six buts sur 24 tirs. En relève, Craig Anderson a cédé une fois sur 13 tirs.

Course aux séries

Dur coup pour les Blue Jackets

Les Blue Jackets de Columbus ont été provisoirement exclus du portrait des séries mardi soir à cause de leurs revers de 5 à 2 contre les Penguins de Pittsburgh et de la victoire de 6 à 1 des Hurricanes de la Caroline contre les Kings de Los Angeles.

Les Hurricanes sont maintenant troisièmes dans la section Métropolitaine et les Penguins occupent la deuxième place d’équipe repêchée dans l’Est, un point derrière le Canadien.

À surveiller ce soir

Les Maple Leafs demeurent dans une lutte sans merci avec les Bruins dans la section Atlantique.

Le match à surveiller :

Edmonton c. Toronto, 19 h