Ma course au bonheur a pris fin

Rendue à 62, j’ai passé les dernières Fêtes, seule avec ma peine, puisque mon compagnon des dix dernières années est décédé en octobre 2018. Malgré le fait qu’il ait été un gros buveur doublé d’un joueur compulsif, il me manque énormément. Comme il était jaloux, je me suis peu à peu éloignée de ma famille et de mes amies, ce qui fait que je n’ai personne sur qui compter quand ça va mal.

Je déprime à un point tel que je pense souvent à mettre fin à mes jours. Ce qui ne dérangerait personne puisque personne ne se rend compte que j’existe. Ma vie entière ayant été marquée par des abus de toutes sortes, je ne sais pas vers quoi ou qui me tourner pour continuer ma route, sans risquer de me faire avoir de nouveau.

Anonyme

Ma première recommandation c’est d’appeler « Suicide Action Montréal » au 1-866-277-3553 pour y recevoir une aide de première instance. Cela devrait être suivi par une consultation auprès du médecin de votre CLSC pour une évaluation de votre état. Comme votre description indique une grande dépendance affective, je vous souligne que les rencontres de l’organisme Al-Anon pourraient vous être d’une aide précieuse. Qui sait si ensuite vous n’aurez pas l’envie de renouer avec vos proches ?