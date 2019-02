Date limite limite des transactions: Marc Bergevin avait peu d’options

« Jordan Weal ? C’est tout ? » disent les amateurs, déçus. Fallait-il s’attendre à plus ? Je m’étais prononcé sur la question il y a trois semaines. J’avais fait l’exercice. La réponse était non.

On ne peut pas lui reprocher de tenir à ses joueurs d’avenir. Certains lui reprochent d’avoir sacrifié Mikhail Sergachev pour mettre la main sur Jonathan Drouin.

Et quand bien même il aurait osé.

La coupe Stanley n’est pas dans les astres pour le moment et elle ne le sera pas plus si le Canadien gagne son pari de participer aux séries. C’est bien beau dire que tout est possible dans les éliminatoires, mais il faut garder les pieds sur terre.