Jonathan Cohen a une relation particulière avec la musique de Joseph Haydn. Le chef dirigera pour la première fois l’oratorio La Création, considéré comme étant l’un des plus grands chefs-d’œuvre du 18e siècle.

Le directeur musical des Violons du Roy réalisera un rêve lorsqu’il attaquera cette œuvre marquante, mercredi et jeudi au Palais Montcalm et dimanche à la Maison symphonique de Montréal.

Il s’agira aussi d’une première pour les Violons du Roy et pour le chœur de La Chapelle de Québec. Cet oratorio du compositeur autrichien, écrit entre 1796 et 1798, raconte, en musique et en chant, la création de l’univers. Il s’agit d’une œuvre lyrique dramatique sans mise en scène, sans décors et sans costumes.

Nature en musique

Joseph Haydn a créé une œuvre en trois mouvements. Il aborde, dans le premier, la création de la lumière, de la Terre, des corps célestes, des étendues d’eau, du temps et de la vie végétale.

Il met ensuite en musique la création des créatures marines, des oiseaux, des animaux et de l’homme.

Le dernier mouvement est consacré à Dieu qui contemple son œuvre, lors du septième jour, et le bonheur amoureux d’Adam et Ève.

« On retrouve des sonorités d’insectes, de grenouilles, d’oiseaux et de baleines. Haydn était excité par cette idée de mettre la création du monde et de recréer les sons de la nature en musique. C’était, pour lui, un terrain de jeu extraordinaire », a raconté Jonathan Cohen.

Le compositeur autrichien pouvait se permettre d’avoir cette audace en raison de son statut.

« Haydn était un des compositeurs les plus créatifs de son époque. Il avait carte blanche et il n’avait pas à plaire à quelqu’un. On retrouve, dans cette œuvre, ce qu’il a fait de mieux en termes d’inventivité et de créativité. C’est de la musique tout en couleur », a décrit le directeur musical lors d’un entretien.

La soprano Anna Lucia Richter, le ténor Allan Clayton et le baryton Thomas E. Bauer accompagneront les chanteurs de La Chapelle de Québec, qui seront dirigés pour la première fois par Jonathan Cohen, et Les Violons du Roy avec une formation bonifiée.

Une œuvre puissante

On pouvait constater toute la puissance de cette œuvre, mardi, lors des répétitions à la salle Henri-Gagnon de la Faculté de musique de l’Université Laval.

« Ça se passe très bien. On a trois solistes extraordinaires et les musiciens des Violons du Roy et les chanteurs de la Chapelle de Québec excellent dans ce langage baroque qui leur est familier », a-t-il fait remarquer.

Jonathan Cohen a toujours été très près de la musique de Joseph Haydn. Il a fait partie du London Haydn Quartet, qu’il a fondé en 2000 et qui interprétait des œuvres du compositeur autrichien.

« J’ai toujours rêvé de diriger cette œuvre. Et on pourrait, si la réponse est bonne, poursuivre avec l’oratorio Les Saisons d’Haydn, qu’il a composé quelques années plus tard. J’aimerais explorer cette œuvre », a précisé le directeur musical britannique, qui n’a jamais vu autant de neige de toute sa vie.