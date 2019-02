Nids-de-poule: comment éviter le pire?

Pluie, neige, verglas, gel, dégel, et on recommence!

Les conditions météorologiques nous en ont fait voir de toutes les couleurs cet hiver, et le réseau routier québécois ne s’en sort pas sans quelques égratignures.

Partout dans la province, les nids-de-poule abondent sur la chaussée, rendant les déplacements en voiture parfois hasardeux.

Question de vous aider à épargner votre voiture d’un potentiel bris, OK Pneus a dressé une liste de cinq choses à se rappeler pour minimiser l’impact des nids-de-poule.

Gardez le contrôle

À bord d’une voiture en bon état, vous serez davantage en mesure de bien réagir à face à un nid-de-poule. Assurez-vous donc d’être au volant d’un véhicule bien en ordre qui vous permettra de répondre efficacement à l’approche d’un obstacle tel un nid-de-poule sur la chaussée.

Les yeux sur la route

On ne le répètera jamais assez. Quand on conduit, la totalité de notre attention doit être sur ce qui se passe sur la route, et pas sur notre téléphone. En gardant les yeux vers l’avant, vous serez en mesure de voir les obstacles venir et aurez ainsi moins de chance d’abîmer votre voiture dans l’un des mille et un nids-de-poule de la province.

Entre les roues

Parfois, malgré toutes les précautions qu’on pourra prendre, un nid-de-poule surgira de nul part et vous devrez agir rapidement pour l’éviter. Au lieu de faire un mouvement trop brusque pour passer à côté, tentez de centrer le nid-de-poule entre vos roues.

Mollo sur les freins

Même s’il s’agit d’une réaction toute naturelle, freiner à l’approche d’un nid-de-poule pourrait empirer votre situation. «Le freinage bloque vos roues lorsque celles-ci tombent dans un trou, ce qui produit une pression vers l'arrière et peut endommager les jambes de suspension», explique-t-on chez OK Pneus.

Entretien préventif

Lors de votre prochaine visite chez votre mécanicien, demandez-lui de jeter un œil aux composantes de votre suspension. Pensez aussi à vérifier la pression de vos pneus et assurez-vous que celle-ci corresponde à ce qui est recommandé par le fabricant. Un entretien préventif pourrait vous éviter un éventuel bris majeur.