Pénélope McQuade et Alain Labonté publient «Moi aussi j’aime les femmes»

À la suite du succès de Moi aussi j'aime les hommes, Alain Labonté publie un nouvel ouvrage prenant la forme d'une correspondance, cette fois-ci avec son amie de longue date Pénélope McQuade.

Dans Moi aussi j'aime les femmes, les deux amis ouvrent un espace d’échanges et de réflexion sur des sujets d’une actualité criante : la dénonciation des violences sexuelles, le leadership au féminin, la réappropriation des organes sexuels comme outils d’empowerment, le féminisme, la maternité et la non-maternité, l’attitude des hommes sur la place publique, la réalité des trans et la représentation des femmes dans les arts et les médias.