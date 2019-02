Québecor octroie près d'un million de dollars à quatre films québécois

Les producteurs de quatre longs métrages québécois attendus sur les écrans cette année, dont «Matthias et Maxime» réalisé par Xavier Dolan, se partageront une enveloppe de 920 000 $ décernée par le Fonds Québecor.

En plus du nouveau projet du cinéaste primé, trois autres films d'ici ont été choisis: le road movie de Louise Archambault, «Merci pour tout», porté par Magalie Lépine Blondeau et Julie Perreault; le premier long métrage de Martin Cadotte, «Mr. Freeze et Allumette» (déjà vendu en Chine), ainsi que l'oeuvre d'animation «Félix et le trésor de Morgäa».

Racontant l'histoire d'amour entre deux amis qui ne se savaient pas attirés par les hommes, «Matthias et Maxime» compte notamment sur le talent de Pier-Luc Funk, Anne Dorval et Antoine Pilon. S'articulant autour d'un voyage réunissant deux sœurs forcées de se retrouver à la mort de leur père, le récit comique de «Merci pour tout» a été écrit par Isabelle Langlois.

«Mr. Freeze et Allumette» s'intéresse à l'aventure de quatre amis qui se lancent à la recherche de Lily, le chien d'un des leurs, après avoir échappé à la surveillance de leur gardienne. De son côté, «Félix et le trésor de Morgäa» propose un univers où le jeune Félix, 12 ans, tente de retrouver son père qu'il croit toujours vivant avec l'aide de Tom, un marin à la retraite. Leur mission les amènera à découvrir le secret de la vie éternelle.

La plus récente somme remise par le Fonds Québecor s'inscrit dans le cadre de la 17e ronde de financement de son Programme d'aide à la production cinématographique. Depuis sa création, l'organisme sans but lucratif a versé 102 millions $ aux créateurs canadiens par l'entremise de ses différents programmes.