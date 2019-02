Selena Gomez n’est plus la reine d’Instagram et voici qui la remplace!

Qui a pu détrôner Selena Gomez du titre de reine d’Instagram?

C'est nulle autre qu'Ariana Grande! L’interprète de 7 Rings affiche en effet plus d’abonnés à son compte que sa collègue depuis le 25 février.

Ariana Grande affiche pas moins de 146 280 000 abonnés tandis que Selena Gomez est juste derrière avec 146 267 801 followers. D’après Billboard, la chanteuse de God Is a Woman a attiré plus de 13 millions de fans supplémentaires sur son compte Instagram ces quatre derniers mois, alors que Selena Gomez faisait une pause des réseaux sociaux pour s’occuper d’elle et de son bien-être. La productrice de la série 13 Reasons Why est en effet retournée en centre de soins pour régler des problèmes d’anxiété et de dépression.

À LIRE AUSSI : Katherine Langford de «13 Reasons Why» change de tête et elle est méconnaissable

Quant à Ariana Grande, si au niveau personnel ces derniers mois ont été difficiles, professionnellement, la chanteuse enchaîne les succès.

Et le roi d’Instagram ? C’est toujours le footballeur Cristiano Ronaldo, qui est par ailleurs la seule personnalité à avoir plus d’abonnés Instagram qu’Ariana Grande, avec plus de 155 millions d'abonnés.

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!