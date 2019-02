Simon Kean: le combat de vérité

Dillon Carman a fait un gros Mexicain de lui ce week-end en Russie. Il a duré deux minutes devant Evgeny Romanov aux confins de la Sibérie. Il a d’ailleurs profité d’un crochet de gauche du solide Russe pour rester bien peinard à genoux. Deux minutes, apportez le chèque et vive mon Canada chéri dont il portait la feuille d’érable rouge sur les fesses.

Ou pour être plus précis en cette ère de tatouages, sur sa culotte de boxe.

Même le promoteur russe était en beau christophe contre Carman et le gérant, et l’entraîneur de Romanov a même fait savoir son mécontentement à un proche d’Eye of The Tiger Management. Genre, c’est qui ce grand jambon mou qu’on nous a envoyé ? Chose certaine, il n’avait pas été suggéré par Camille Estephan.

Quand Roger Lavergne a vu le combat sur YouTube le lendemain, il a senti que ses toasts ne passeraient pas. Il n’avait pas avalé sa première tasse de café qu’il se demandait comment il allait s’en sortir avec son gala de boxe prévu le 15 juin à Shawinigan.

Because, la finale mettrait en vedettes Simon Kean contre Dillon Carman dans un combat revanche à la suite de la raclée subie par Kean au Centre Vidéotron en septembre dernier.

M. Lavergne se demandait encore hier si les fans de boxe allaient acheter des tickets pour aller assister à un combat entre Kean et un adversaire qui s’était fait planter en deux minutes par un Russe. Maudite bonne question.

Le combat d’une carrière

Roger Lavergne n’est pas le seul dans ses angoisses. Camille Estephan a les mêmes doutes. Et les deux hommes qui seront promoteurs du gala de Shawinigan sont déjà conscients qu’ils auront besoin d’une solide carte pour justifier un joyeux tailgate party dans le stationnement de l’aréna.

Ce n’est pas mon argent qui sera investi dans cette soirée. Mais si c’était le cas, j’irais de l’avant. Parce que ce combat pour Simon Kean sera le combat de vérité. Ça va passer ou ça va être la fin d’une carrière qui s’annonçait prometteuse. Et les gens vont vouloir être témoins.

De toute façon, on va avoir une meilleure idée de l’état de santé de Kean le 16 mars au soir au Casino de Montréal. Si Kean perd ce combat, il n’y aura pas de revanche contre Carman à Shawinigan. On ne peut pas demander aux gens de payer le bon prix pour deux perdants. Mais si Kean fait bonne figure, alors on va être en business pour le 15 juin.

Si t’es pas capable de battre Carman

C’est simple et la promotion va faire ses choux gras de cette simple ligne. Non seulement Simon Kean doit-il maintenant battre Dillon Carman le 15 juin, mais il doit le battre sans appel. Il doit le dominer. Sinon, tout le monde de la boxe va se dire que le Grizzly ne peut battre décisivement un gars qui est allé se faire geler en deux minutes par un Russe qui n’avait pas encore dix combats chez les pros.

C’est cruel, mais c’est comme ça. Tout comme ceux qui ont vu le combat entre Romanov et Dillon savent que le Russe a du Beterbiev dans le nez. Carman en a eu peur et s’est vite couché pour éviter de se faire sonner les cloches.

La pression sur Kean

Simon Kean se retrouve avec toute la pression sur les épaules. Il y a six mois à peine, Kean pouvait rêver à un combat millionnaire contre les plus grands poids lourds de la planète. Il venait de vivre un été joyeux et doux, il s’était préparé couci-couça pour son combat contre Carman, un drille qui l’intriguait pour avoir participé à Loft Story à Toronto et partagé un french avec un gars de l’émission.

Mettons qu’au deuxième round, le french s’était transformé en direct sur le menton et que le réveil était trop tard. Et très pénible.

C’est fou. La résurrection professionnelle de Simon Kean passe par une victoire convaincante contre un loser à Shawinigan. Pas de victoire éclatante, plus de carrière.

Kean va se battre pour une carrière. Ça, c’est de la vraie pression.

Même Québec ne voudrait plus des Sénateurs !

Une job de bras. Une job sale pour les amateurs de hockey d’Ottawa et de Gatineau. Tous les meilleurs joueurs des Sénateurs ont maintenant quitté l’organisation.

Guy Boucher se retrouve avec une équipe de la Ligue américaine... bourrée de jeunes qui n’ont pas le droit de boire une bière aux États-Unis ou de fumer un joint au Québec.

Pauvre gars. Pauvres fans.

C’est simple, il reste tellement rien dans cette équipe que même les fans de Québec n’en voudraient pas dans leur Centre Vidéotron.

C’est pas tout à fait vrai, remarquez, Québec prendrait n’importe qui ; mais ça indique bien comment on a déshabillé les Sénateurs. Ils sont pires qu’une équipe d’expansion. Surtout de l’expansion moderne comme Gary Bettman l’a fait avec les Golden Knights.

Pis nous autres à Montréal ? Le neutre total. Mais les fans adorent. Marc Bergevin avait un premier plan de cinq ans qui a échoué. Reste quatre ans au deuxième plan. Quatre ans à espérer.

Job et bonheur assurés au septième étage, Geoff est content, tout est beau...