Un tout nouveau burrito «Beyond Meat» à déguster après une soirée arrosée (ou quand vous voulez!)

Les végétaliens ont une toute nouvelle adresse où se diriger s’ils veulent manger un plat à base de l’excellente fausse viande «Beyond Meat».

Eh oui, la chaîne canadienne qui se spécialise dans les mets mexicains, Quesada Burritos & Tacos, ajoute à son menu le burrito «Beyond Meat». Vous pourrez commander ce délice à partir du 27 février dans les succursales participantes à travers le Canada, et ce pour un temps limité seulement, question de voir si la demande est assez grande.

capture d'écran Quesada

À Montréal, il existe une dizaine de Quesada Burritos & Tacos. Les franchises s’installent souvent près des universités et des centres commerciaux.

Le «Beyond Meat» est ultra populaire actuellement auprès des Montréalais. Nul doute que ce nouveau burrito sera aussi en demande que le burger végane qu’offre déjà la chaîne A&W.

Quesada Burritos & Tacos

Plusieurs adresses à Montréal et les environs

Pour savoir où bien manger et boire à Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!

Une publication partagée par Silo 57 (@silo.57) le 28 Mai 2018 à 12 :29 PDT