Un studio géant pour attirer les mégaproductions étrangères

En ce surlendemain des Oscars, que doit faire le Québec pour continuer à attirer de grandes productions étrangères ?

Avec la multiplication des plateformes et l’avènement des joueurs comme Netflix, Amazon et Google dans les tournages de films et de séries télévisées, la demande pour les grands studios est en forte croissance.

Mais si le Québec n’offre pas à court terme des espaces de studio plus grands et mieux adaptés, on risque de perdre plusieurs grosses productions étrangères de cinéma et de télévision, et de voir le secteur s’effondrer. Telle est la mise en garde de Québecor.

Lorsque de grandes productions américaines de cinéma ou de télévision s’installent dans une ville, cela génère de substantielles retombées économiques et fiscales. C’est pourquoi, au Canada par exemple, Toronto et Vancouver livrent une féroce lutte à Montréal pour attirer les mégaproductions.

Des milliards $ en retombées

Si le gouvernement Legault acquiesce à la demande de Québecor, sa filiale Groupe TVA construira à Montréal un immense studio de tournage de 160 000 pieds carrés qui sera dédié en grande partie aux mégaproductions américaines.

Le plan d’affaires (sur 10 ans) pour ce studio mise sur des dépenses de 175 millions $, des dépenses directes de production de 1,05 milliard $ et des retombées économiques évaluées à au moins 2,1 milliards $ pour le Québec.

Surnommé le MELS 4, ce nouveau studio de 40 millions $ fera de MELS (une division de TVA), l’un des géants en Amérique du Nord dans la location de studios de tournage de renommée mondiale et autres services liés au cinéma et à la télévision, tels les mobiles de production, les effets visuels, la production, la postproduction, etc. MELS offre actuellement 23 studios, d’un espace total de 225 000 pieds carrés.

Pourquoi Québecor demande-t-elle l’appui de Québec pour la réalisation du super studio ?

Crédits d’impôt

Pour rester hautement compétitifs, face à Toronto et Vancouver, et également aux villes américaines et européennes qui font elles aussi des pieds et des mains pour notamment attirer les mégaproductions américaines, il y a des conditions essentielles à remplir : offrir de grands studios, des équipements à la fine pointe, une main-d’œuvre de qualité... et des avantages fiscaux concurrentiels.

C’est ici que l’appui du gouvernement du Québec devient essentiel pour Québecor.

« Les crédits d’impôt doivent demeurer prévisibles dans le temps et concurrentiels face aux crédits d’impôt disponibles en Amérique du Nord et en Europe », explique Québecor dans le mémoire qu’elle a déposé lors de sa rencontre avec le ministre des Finances Éric Girard, dans le cadre des consultations prébudgétaires.

Engagement de Québec

Que souhaite obtenir Québecor ? L’entreprise veut obtenir du gouvernement Legault une « garantie contractuelle » de la pérennité du crédit d’impôt, pour les cinq années suivant la fin de la construction du mégastudio de 160 000 pieds carrés.

Une telle garantie permettrait à MELS de continuer à offrir aux producteurs de cinéma et de télé une compensation équivalente à la valeur dudit crédit d’impôt advenant qu’on le coupe ou qu’on le réduise.

De plus, pour rester hautement concurrentiel avec Toronto, Vancouver et d’autres grandes villes dans le monde, Québecor demande à Québec de rétablir son crédit d’impôt à 25 % (20 % actuellement) pour les frais de production, avec une prime de 20 % (16 % présentement) pour la main-d’œuvre liée aux effets spéciaux.

En 2018, le volume des productions étrangères au Québec a atteint les 485 millions $. Le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec projette des dépenses directes de production de 700 millions $ en 2021.

Au nombre des grandes productions étrangères réalisées en tout ou en partie au Québec, on retrouve des films de la franchise X-Men, L’Histoire de Pi, Arrête-moi si tu peux, La Momie, 300, Miroir Miroir, Le Jour d’après, Midway ou encore la série télé The Bold Type (De celles qui osent)...