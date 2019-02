Une ado de 12 ans portée disparue à Montréal

MONTRÉAL – Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide de la population afin de retrouver une adolescente de 12 ans portée disparue depuis lundi.

Jamaica Fleurimond a été vue pour la dernière fois à son école dans le secteur de Montréal-Nord, en fin d’après-midi lundi.

La jeune fille mesure 1,72 m et pèse 68 kg. Elle a les yeux et les cheveux noirs et s’exprime en français.

Au moment de sa disparition, elle portait un manteau noir avec capuchon, des bottes et un uniforme d’école avec polo à collet bleu pâle et un pantalon bleu foncé.

Toute personne ayant des informations permettant de la retrouver peut les communiquer en composant le 911.