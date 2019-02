Voici les 5 preuves qu’il se passe quelque chose entre Noah Centineo et Lily Collins

Noah Centineo et Lily Collins ont été photographiés ensemble à l'after-party des Oscars et on espère de tout notre coeur qu'ils soient un couple.

Depuis quelque temps, on ne cesse de voir des photos du duo ensemble et on a remarqué qu'ils commentaient leurs photos respectives.

On a donc mis notre chapeau de détective pour dénicher 5 preuves qu'il pourrait très bien se passer quelque chose entre les deux.

1. Ils ont le même agent

Les deux acteurs sont représentés par Nick Styne, alors ils ont plusieurs occasions de se voir.

2. Ils ont déjà travaillé ensemble

Noah a réalisé le dernier clip de son ami Artymusic et il a choisi Lily pour jouer le premier rôle! Ils sont adorables ensemble.

3. Ils passent du temps ensemble en dehors du travail

Noah Centineo with Lily Collins in LA October 13th, 2018 pic.twitter.com/bh18URDUhk — Noah Centineo Updates (@NoahCentUpdates) 15 octobre 2018

Le duo a aussi été photographié ensemble avec des fans, dont un bébé très mignon.

4. Ils flirtent sur Instagram

Quand Noah a publié sa photo pour Calvin Klein, Lily a commenté «Je ne ressemble pas à ça quand je relaxe» et Noah lui a répondu en disant «Oh, s'il-te-plaît» avec l'emoji du feu. Ça veut tout dire!

5. Ils étaient ensemble à l’after-party des Oscars

Plusieurs personnes ont dit avoir remarqué qu'ils passaient beaucoup de temps ensemble au party de Vanity Fair, après les Oscars.

Certains ont même dit qu'ils sont partis en même temps! #OMG

Sondage Trouves-tu que Lily et Noah feraient un beau couple? OMG OUI Non! Il devrait être avec Lana Condor (Lara Jean) Partagez votre résultat sur Facebook

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!