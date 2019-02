Vox pop : les leçons de leur premier emploi

Ils ont intégré le marché du travail il y a plusieurs années, mais ils n’oublient pas leur première expérience. Dix travailleurs d’âges et de domaines professionnels variés nous confient ce qu’ils ont appris de leur premier boulot.

Roxane, 25 ans, chargée de projets dans le domaine de la pharmacie

« À mon premier emploi, j’étais caissière chez McDonald’s. Je préparais les commandes des clients et je m’occupais du service au volant. J’avais 15 ans. J’y ai appris à travailler en équipe et sous pression, deux compétences qui me sont encore utiles aujourd’hui. »

Vanessa, 40 ans, coordonnatrice marketing courriel

« J’avais 22 ans, j’étais graphiste pour une entreprise. J’y suis restée pendant 18 ans. C’est en commençant un nouveau travail que j’ai réalisé les solides compétences que j’avais développées dans mon premier poste, entre autres en marketing. J’ai maintenant une plus grande confiance en mes capacités ! »

Peter, 41 ans, gérant d’un commerce de télécommunications

« À 18 ans, j’ai été représentant des ventes internes. J’ai vite appris à utiliser ma mémoire dans mon travail. En anglais, on dit : knowledge is power. Une personne qui n’a pas besoin d’ouvrir ses livres chaque fois qu’elle a besoin de confirmer une connaissance a une longueur d’avance sur les autres ! »

Sophie, 41 ans, infirmière clinicienne

« J’étais préposée aux bénéficiaires. Ce travail m’a appris à entrer dans l’intimité des gens avec respect. J’ai aussi compris à quel point ce travail est exigeant et combien il peut être ingrat. »

Mathieu, 35 ans, technicien ambulancier paramédic

« J’avais 18 ans et j’étais assistant-gérant dans une pharmacie. J’ai donc eu beaucoup de responsabilités à un jeune âge. Ce que ce travail m’a apporté ? La confiance en moi et le sens des responsabilités. »

Jean-Christophe, 37 ans, contrôleur adjoint pour une division de magasins de détail

« À 17 ans, j’étais caissier dans un dépanneur. J’étais jeune, naïf, je pensais que mon employeuse était “correcte”. Puis, elle a voulu me faire payer une fraude survenue pendant mon quart de travail. J’ai alors appris à poser des questions et à faire preuve de discernement. »

Monique, 63 ans, coordonnatrice en hygiène et salubrité alimentaire

« À mon premier emploi, j’étais travailleuse agricole. C’était dur physiquement et les journées étaient longues. Ce travail m’a obligée à prendre mes responsabilités. Je trouve que c’est une chance que j’ai eue, parce qu’aujourd’hui, l’ouvrage ne me fait pas peur. »

Éric, 42 ans, gestionnaire de parc informatique

« J’avais 13 ans et j’étais commis à la pharmacie familiale. Ce travail m’a permis de développer ma force de caractère, de forger mon identité et de croire en ce que je faisais. Et ça me sert encore aujourd’hui. »

Sylvie, 58 ans, présidente d’un organisme à but non lucratif

« Je travaillais comme responsable des services sociaux dans une prison. Dans ce milieu, j’ai vite réalisé que j’étais une idéaliste. J’y ai découvert que j’étais une entrepreneure née et une personne engagée socialement. »

Daniel, 41 ans, gérant d’une pharmacie

« J’avais 15 ans et je travaillais dans les champs. Ce que j’y ai appris ? Que le travail physique n’était pas fait pour moi. J’avais besoin de plus de stimulation intellectuelle pour me réaliser sur le plan professionnel. »