11 idées de sorties à moins de 24$ à faire avec vos BFFs pendant la relâche

Bien que le but d’une semaine de relâche soit de se reposer, il ne faudrait quand même pas abuser du trio «divan, machine à popcorn et Netflix».

Il y a une tonne de cool sorties que vous pouvez faire seul ou avec des amis. Silo 57 vous en a justement listé quelques-unes pour vous donner un peu d’idées.

Voici donc sans plus attendre 11 idées de sorties à faire pendant votre semaine de relâche!

1. Faire la fête toute la nuit pendant la Nuit Blanche

L’un des évènements phare de la semaine de relâche est certainement La Nuit Blanche. Dans la nuit du 2 au 3 mars, une tonne d’activités auront lieu à travers la ville. Consultez la programmation sur le site du festival Montréal en Lumière et faites-vous un horaire avec votre gang afin d’en profiter au maximum.

La nuit du 2 au 3 mars à travers la ville

Les prix varient selon les activités.



2. Chanter des classiques de Disney à tue-tête

Pour lancer votre semaine de relâche sur une bonne note, les soirées karaoké du 1er et 2 mars à la Taverne Cobra sont idéales. Il s’agit d’un karaoké spécial Disney durant les deux soirées alors vous pourrez chanter à tue-tête Un Nouveau Monde!

À la Taverne Cobra du 1er et 2 mars

6584 boulevard Saint-Laurent

5$ à la porte



3. Assistez au spectacle de Kroy

La talentueuse moitié de Milk & Bone performera lors du spectacle d’ouverture du festival FIKA(S). Ça se passe le 8 mars au Centre Phi et ça risque d’être très envoûtant. Si vous aimez la musique de Kroy, c’est à ne pas manquer.

8 mars au Centre Phi

407, rue Saint-Pierre

23,72$ (billets en vente ici)



4. Suivre un cours d’introduction à l’horticulture

L’une de vos résolutions est de garder au moins une plante en vie pendant l'année? Le cours d’horticulture pour les nuls que la Serre Concordia offre le 5 mars prochain en soirée est pour vous. Vous y apprendrez les bases de l’horticulture et quelques trucs et astuces pour devenir un pro des plantes.

5 mars de 17h30 à 20h15

1455 boulevard de Maisonneuve Ouest

18$ (billets en vente ici)



5. Dansez sa vie au Pow Pow

Rassemblez toute votre gang et organisez une soirée arrosée sur la piste de danse du bar Pow Pow. La «crowd» de ce nouveau bar de la rue Saint-Denis est plutôt relax et vous allez avoir de la place en masse pour montrer vos meilleurs moves de danse à vos BFFs!

4459 rue Saint-Denis



6. Mangez un sandwich chez Wilensky

Puisque vous serez en congé, profitez-en pour aller manger un bon sandwich de chez Wilensky dans le Mile-End. Le mythique casse-croûte est seulement ouvert de 9h à 16h du vendredi au samedi ce qui concorde difficilement avec un horaire d’étudiant. Une fois le fameux sandwich en main, vous pourrez vous promener sur Fairmount.

34 avenue Fairmount

7. Faire des steppettes sur la glace

Profiter de la plus belle journée de votre semaine de relâche pour enfiler vos patins et aller glisser sur la patinoire extérieure la plus près de chez vous. En plus de vous aérer le cerveau pendant cette pause d’étude, vous dépenserez de l’énergie à faire des steppettes!



8. Potinez avec des amis autour d’un chocolat chaud

La relâche est aussi le moment parfait pour faire du rattrapage avec des amis. Trouvez une date qui convient à tous et rejoignez-vous dans l’un de ces endroits de Montréal où l'on trouve les meilleurs chocolats chauds en ville.

9. Partir sur la «rumba» en faisant une tournée des microbrasseries

Si vous êtes moins du genre «potin autour d’un chocolat chaud» et plus de type «party», prévoyez une tournée des microbrasseries montréalaises pour passer du temps avec vos amis que vous ne voyez pas assez souvent à cause des études.

10. Sortir faire de la raquette ou du ski de fond

Que ce soit avec votre BFF ou votre douce moitié, prévoyez un après-midi à l’extérieur à faire de la raquette ou encore du ski de fond. Il y a plein de beaux endroits à découvrir près de Montréalais où pratiquer ces activités.



11. Passer l’après-midi à flatter des alpagas

Rien de mieux qu’une petite séance de zoothérapie pour oublier le stress de sa session. La ferme Alpagas du Domaine Poisant vous invite à venir visiter ses lieux et à caresser les jolies bêtes. Impossible de partir de là sans être en amour par-dessus la tête!

