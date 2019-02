BESNER, Léo



Le 15 février 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Léo Besner, époux de Mme Gabrielle Binette Besner, résidant à St-Clet.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Isabelle (feu Michel Gervais), Richard et Yvan (Carole), ses petits-enfants Alexandre, Valérie (Frank), Amy (Maxime), Yann (Valérie) et Joey (Miranda), ses arrière-petits-enfants, son frère Gaston ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 3 mars de 10h30 à 14h30 au complexe funérairePour nous joindrepar téléphone 450.373.3511ou via le web www.emontpetit-fils.caUne liturgie aura lieu le dimanche 3 mars à 14h30 en la chapelle du complexe funéraire.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de St-CletEn guise de sympathie, la famille vous invite à faire un don à la Société Alzheimer du Suroit en souvenir de Léo. Des formulaires de dons seront disponibles au salon lors des visites.