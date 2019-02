LAUZON, Paul-Yvon



De Saint-Joseph-du-Lac, le 25 février 2019 à l'âge de 91 ans est décédé M. Paul-Yvon Lauzon, époux de feu Jeannette Pascucci et père de feu Paul jr. Lauzon.Il laisse dans le deuil ses filles : Johanne (Marc Villeneuve) et Viviane (Sylvain Éthier), ses petits-enfants : Nicholas, Camille, Vincent et Adèle, ses arrière-petits-enfants : Zac, Yohann, Miguel et Willson, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux être chers.Il fut Maire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac de 1977 à 1995.La famille recevra les condoléances le vendredi 1er mars de 14h à 17h et de 19h à 22h au complexe funéraire :SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC(450) 473-5934Les funérailles auront lieu le samedi 2 mars à 10h30 en l'église de Saint-Joseph, 1028, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les citoyens, parents et amis dès 9h ce même samedi à l'église.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'hôpital Saint-Eustache. M. Lauzon a contribué activement à la création de l'hôpital en 1962.