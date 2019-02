LEMAIRE-CASAUBON, Berthe



À l'hôpital Santa Cabrini, le 21 février 2019, est décédée à l'âge de 96 ans 3 mois Mme Berthe Lemaire, épouse de feu M. Alphonse Casaubon, demeurant à Montréal.Elle laisse dans le deuil ses fils Robert (Carole Demers), Gilles (Claudette Bourget) et Guy (Monique Arsenault); ses petits-enfants Martin, Jonathan, Geneviève, Dominique et Hugo; ses 9 arrière-petits-enfants, ses soeurs Céline et Rita; ses frères Jérôme et Gaëtan; son beau-frère Léonard Casaubon (Françoise Beaulieu) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille accueillera parents et ami(e)s au complexe funéraire :6825, RUE SHERBROOKE ESTMONTRÉALle jeudi 28 février 2019 de 19h à 22h.Le samedi 2 mars 2019, jour de la cérémonie, l'accueil aura lieu à partir de 10h, à la :3681, RUE NOTRE-DAMEST-ÉDOUARD-DE-MASKINONGÉTél. 819-228-4822 Téléc. 819-228-3653Courriel: condoleances@richardphilibert.caSite Internet: www.richardphilibert.caLes funérailles auront lieu le samedi 2 mars 2019 à 14h, en l'église de St-Édouard-de-Maskinongé. L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial.Des dons à la Société Alzheimer seraient très appréciés.