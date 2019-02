LAMOUREUX, Gilles



À Montréal, le 19 février 2019, à l'âge de 65 ans, est décédé Monsieur Gilles Lamoureux, époux de Madame Mireille Clermont.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Jean-Sébastien (Mélanie) et Alexandre (Nathalie), ses petits-enfants Angélique, Jacob, Thomas, Alexis et Ruby.Il sera aussi regretté par son frère Michel (Nicole), ainsi que plusieurs parents et de nombreux amis.La famille vous accueillera le samedi 2 mars 2019 de 10h à midi et de 13h30 à 18h, au Complexe funéraire Urgel Bourgie, St-François d'Assise, 6700 rue Beaubien, Montréal.Un hommage lui sera rendu à 18h en la chapelle du complexe funéraire.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM.