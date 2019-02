GAGNÉ, Madeleine "Mado"

(née Boisvert)



Le 15 février 2019, à l'âge de 97 ans, est décédée Madame Madeleine Boisvert.Elle laisse dans le deuil ses enfants Francine, Johanne (Jean-Pierre), Robert (Manon) et feu Ginette, ses neuf petits-enfants et ses cinq arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis à qui elle manquera.Francine, Johanne et Robert tiennent à remercier le personnel des soins palliatifs de la Maison Adhémar-Dion pour leur professionnalisme et leur dévouement.La famille vous accueillera le dimanche 17 mars 2019 entre 13h et 16h à4500 CHEMIN ST-CHARLESTERREBONNE, J6V 1A3La célébration de l'envol aura lieu de 14h30 à 15h. Une cérémonie commémorative sera célébrée en juin et l'inhumation aura lieu au Cimetière de la Purification de Repentigny.