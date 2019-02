DUROCHER, François



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de M. François Durocher. Époux de feu Blanche Masse, François est décédé entouré des siens à l'Hôpital Lakeshore la nuit du 23 février 2019.Il laisse dans le deuil ses filles Francine et Danielle, ses petits-enfants Mélina, Christian, Jean-Francis et Martin ainsi que son arrière-petite-fille Olivia.Reconnu pour son humour, son humanité et son amour des gens, François a été une source d'inspiration pour plusieurs durant sa vie.Un grand merci pour leur dévouement au personnel du 4e - Tour A des Résidences Floralies Lachine.La famille recevra les condoléances le samedi 2 mars 2019 de midi à 16h suivi d'un cocktail dînatoire de 16h à 18h au :1297, CHEMIN DE LA FORÊTOUTREMONT (QC) H2V 2P9514 279-6540